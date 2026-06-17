HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Ciencia

China da un paso clave hacia la autonomía cuántica al producir silicio ultrapuro para revolucionar la computación cuántica

El silicio-28, con una pureza superior al 99,99%, minimiza el ruido magnético, mejorando la coherencia de los cúbits en sistemas cuánticos.

China ha producido silicio-28 de alta pureza por primera vez, un avance crucial en su independencia tecnológica y un paso hacia el liderazgo en computación cuántica.
China ha producido silicio-28 de alta pureza por primera vez, un avance crucial en su independencia tecnológica y un paso hacia el liderazgo en computación cuántica. | Foto: Wafer Worl
Escuchar
Resumen
Compartir

China logró un nuevo avance en su estrategia de independencia tecnológica al producir por primera vez silicio-28 de alta pureza, un material considerado fundamental para el desarrollo de computadoras cuánticas más estables y escalables. El anuncio, realizado por la Corporación Nuclear Estatal China, marca un hito en medio de la competencia tecnológica que mantiene con Estados Unidos y sus aliados.

La obtención de este isótopo con una pureza superior al 99,99% reduce la dependencia de tecnologías extranjeras y fortalece las aspiraciones del país asiático de liderar la próxima generación de hardware cuántico, una industria considerada estratégica para el futuro de la informática y los semiconductores.

PUEDES VER: Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

lr.pe

¿Por qué el silicio-28 es esencial para la computación cuántica?

El silicio natural contiene cerca de un 4,7% de silicio-29, un isótopo cuyo espín nuclear genera ruido magnético que altera el funcionamiento de los cúbits, las unidades básicas de información de un ordenador cuántico. Esa interferencia reduce el tiempo durante el cual los cúbits pueden conservar su estado cuántico, limitando el rendimiento de estos sistemas.

Al enriquecer el material hasta obtener silicio-28 con una pureza superior al 99,99%, ese ruido prácticamente desaparece. Como resultado, los cúbits de espín pueden mantener la coherencia durante más tiempo y ejecutar operaciones con mayor precisión. Pruebas recientes han demostrado tiempos de coherencia de hasta 803 microsegundos y fidelidades superiores al 99%, cifras que acercan esta tecnología a aplicaciones prácticas.

PUEDES VER: Algo se esconde a 30 metros bajo el hielo: el radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial cerca al Polo Norte

lr.pe

Un movimiento estratégico para competir con Estados Unidos

A diferencia de otras tecnologías cuánticas, como los cúbits superconductores o los de iones atrapados, los cúbits de espín en silicio ofrecen una ventaja clave: pueden fabricarse utilizando procesos CMOS estándar, los mismos que emplea actualmente la industria mundial para producir chips convencionales en obleas de 300 milímetros.

Esta compatibilidad permitiría escalar la fabricación de procesadores cuánticos aprovechando la infraestructura ya existente de la industria de los semiconductores. Para China, producir de forma autónoma el silicio-28 representa mucho más que un logro científico: conecta su desarrollo en computación cuántica con su creciente capacidad para fabricar chips y refuerza su objetivo de reducir la dependencia tecnológica de Occidente en uno de los sectores más estratégicos del futuro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
China activa el primer sistema de fibra óptica de tres bandas del mundo para impulsar la inteligencia artificial

China activa el primer sistema de fibra óptica de tres bandas del mundo para impulsar la inteligencia artificial

LEER MÁS
China perfora los hielos de la Antártida con agua casi hirviendo en busca de un lago subglacial oculto en las profundidades

China perfora los hielos de la Antártida con agua casi hirviendo en busca de un lago subglacial oculto en las profundidades

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Algo se esconde a 30 metros bajo el hielo: el radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial cerca al Polo Norte

Algo se esconde a 30 metros bajo el hielo: el radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial cerca al Polo Norte

LEER MÁS
Es oficial: Barcelona busca transformar sus calles con residuos de aceituna para reducir un 76% las emisiones de CO2

Es oficial: Barcelona busca transformar sus calles con residuos de aceituna para reducir un 76% las emisiones de CO2

LEER MÁS
China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

LEER MÁS
Plantar árboles no es suficiente para frenar el desierto en África: soltaron 500 tortugas y esto ocurrió 5 años después

Plantar árboles no es suficiente para frenar el desierto en África: soltaron 500 tortugas y esto ocurrió 5 años después

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025