Examen de admisión UNI 2026 II: solo estos postulantes podrán acceder al simulacro totalmente gratis

Los postulantes al Examen de Admisión UNI 2026-II podrán acceder gratuitamente al Simulacro Presencial de Admisión si se inscriben y pagan antes del 30 de junio. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

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Los postulantes que planean participar en el Examen de Admisión UNI 2026-II tienen una nueva oportunidad para prepararse sin costo adicional. La Universidad Nacional de Ingeniería anunció que quienes completen su inscripción y el pago correspondiente al proceso de admisión antes del 30 de junio podrán acceder gratuitamente al Simulacro Presencial de Admisión, programado para el próximo 5 de julio. La medida busca que los aspirantes conozcan de cerca la dinámica de evaluación que enfrentarán en agosto.

La iniciativa forma parte de las acciones de la UNI para fortalecer la preparación académica de los futuros estudiantes. Con este simulacro, los participantes podrán familiarizarse con la estructura del examen, los tiempos asignados y el nivel de exigencia que caracteriza a una de las universidades más competitivas del país.

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Fechas de las etapas de admsión de la UNI para el periodo 2026-2. Foto: UNI

¿Quiénes podrán rendir gratis el simulacro de admisión de la UNI?

La Dirección de Admisión informó que el beneficio estará dirigido exclusivamente a los postulantes que formalicen su inscripción al Examen de Admisión UNI 2026-II y realicen el pago respectivo hasta el 30 de junio. De esta manera, podrán participar en el simulacro presencial sin asumir un costo adicional.

Para quienes no accedan a esta promoción, las inscripciones al simulacro permanecerán abiertas hasta el 3 de julio. En estos casos, la participación tendrá un costo regular de S/100. La evaluación permitirá medir el nivel de preparación de los aspirantes antes de la prueba oficial y detectar aspectos que requieran refuerzo.

Fechas, vacantes y requisitos para el proceso UNI 2026-II

Los interesados en participar en el simulacro deberán registrarse mediante la plataforma oficial de Admisión UNI. Además, tendrán que presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y efectuar el pago a través de los canales autorizados, entre ellos BCP, Yape y la banca móvil de dicha entidad financiera.

Por otro lado, la universidad confirmó que el Examen de Admisión UNI 2026-II ofrecerá un total de 1.630 vacantes en sus diferentes modalidades de ingreso. Las pruebas se desarrollarán los días 10, 12 y 14 de agosto, mientras que el examen de Aptitud Vocacional para Arquitectura se realizará el 8 de agosto. La institución también habilitó líneas de atención para resolver consultas y orientar a los postulantes durante todo el proceso de inscripción y preparación.