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Sociedad

Conductor se dio a la fuga tras atropellar a madre y su hija de 4 años en Carabayllo: aún no identifican al responsable

La familia demanda que se identifique al conductor, aunque la búsqueda es complicada porque el automóvil tiene lunas polarizadas. Las autoridades investigan con grabaciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al conductor que atropelló a la madre y a su menor hija.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado al conductor que atropelló a la madre y a su menor hija. | Composición LR | Difusión
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Una niña de apenas cuatro años resultó gravemente herida luego de ser atropellada y arrastrada por un automóvil cuando se dirigía a su colegio junto a su madre en la av. Primero de Mayo, en el distrito de Carabayllo. Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado.

Según relató la madre de la menor, ambas caminaban rumbo al centro educativo cuando fueron embestidas por el vehículo. La pequeña fue la más afectada por el impacto, ya que quedó atrapada y fue arrastrada varios metros por la unidad antes de que el chofer huyera de la escena sin prestar auxilio.

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Producto del accidente, la menor tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud, donde recibió atención médica por diversas heridas y un traumatismo ocasionado por el fuerte golpe.

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Conductor continúa prófugo

La familia exige que las autoridades identifiquen al responsable y esclarezcan las circunstancias del accidente. Sin embargo, la búsqueda se ha visto dificultada porque el vehículo involucrado tendría lunas polarizadas, lo que impide reconocer al conductor en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la madre de la niña, las grabaciones registraron parte del hecho, pero no han permitido obtener información suficiente para identificar plenamente al chofer ni la placa del automóvil.

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Familia pide justicia

Tras lo ocurrido, los familiares de la menor solicitaron apoyo de las autoridades para ubicar al responsable y evitar que el caso quede impune. Asimismo, expresaron su preocupación por el estado de salud de la niña, quien continúa recuperándose de las lesiones sufridas.

“El médico me dijo que es un milagro que mi hija esté viva. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que levantarme porque soy padre y madre para mi hija”, precisó la madre.

Vecinos del sector también demandaron una mayor fiscalización del tránsito y medidas de seguridad vial en las inmediaciones de los centros educativos, especialmente en horarios de ingreso y salida de escolares.

La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes y revisa las imágenes de videovigilancia disponibles para dar con el paradero del conductor que abandonó el lugar tras atropellar a la menor.

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