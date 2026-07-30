Cobrando para siempre, por Mirko Lauer

¿Por qué la expresidenta Dina Boluarte no ha reclamado, que sepamos, un pago vitalicio del Estado? Denle tiempo. Con los años que ha pasado en Palacio, quizás no desea identificarse con los fugaces interinos que la han sucedido. Además, ella llegó directo a la presidencia, y no pasando por una curul. La plata vitalicia no es cosa fácil de obtener.

En verdad, el país no tiene por qué castigar el paso de un político por una presidencia transitoria. Al contrario, hay en ello un servicio rendido, y merece alguna recompensa. Pero acaso el potencial beneficiado no debería pedirlo, y menos a tan alto grado remunerativo. José María Balcázar lo vio, y retrocedió a tiempo.

Ahora estamos llenos de expresidentes castigados por la ley, con los cuales los del gran público no sabemos qué sucede en términos de dinero. Deben indemnizaciones, se les deben pagos, nada está claro en ese terreno. Esto se da a muchos niveles de la administración pública, y parece bastante costoso dilucidarlo.

En todo caso, el gesto de Balcázar (pedir y luego rectificarse) es indicio de que desea presentarse con los derechos de una conciencia tranquila. ¿Es el mismo caso de Boluarte y de José Jerí? Porque esos pedidos propician investigaciones. Aunque investigación habrá de todas maneras, aunque sea por costumbre.

Ahora bien, replegarse del rico sobre manila presidencial hacia los ingresos de los parlamentarios tiene algo de riesgoso. Mañana los congresistas pueden pasar por alto la suma en cuestión, y concentrarse en la idea de un pago jubilatorio vitalicio. Habría más de uno dispuesto a lanzar al mar un proyecto así, impopular al inicio, pero acaso después ya no tanto.

¿Por qué reculó Balcázar? Tal vez porque la suma era demasiado alta para un servicio tan breve, o porque los derechos del interinato presidencial no están claramente establecidos. Como dice Baltasar Gracián, la modestia funciona como un velo que cubre las limitaciones o las culpas de quien la practica. No hay que quitárselo.

Jerí no se ha lanzado a la modestia, pero sí a la cautela, al decir que no descarta pedir lo que solicita su sucesor. Está claro que la despedida infunde sobriedad, una lección que Roberto Sánchez podría hacer suya y con ello ahorrarse puyas.