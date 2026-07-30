El convocador, por Mirko Lauer

Roberto Sánchez se ha fabricado un nuevo empleo: convocar reuniones para pedir la libertad de Pedro Castillo. Los productos no se han acercado ni un metro a su objetivo declarado, si acaso querían en verdad excarcelar a Castillo. Pero las reuniones, de moderada concurrencia, han mantenido a Sánchez modestamente publicitado y demorado su desaparición.

Pero la secuencia flaca convocatoria, pequeña reunión, pequeña nota informativa puede durar para siempre sin cambiar las cosas. Lo que puede hacer Sánchez es prenderse de alguna manifestación de gran tamaño, y otro tema, para ganar indultos con avemarías ajenas. Aunque hay un límite a lo que se puede convocar sin efecto.

Todo eso es Sánchez. En cambio, las movilizaciones de protesta son muy otra cosa. Con elecciones a la vuelta de la esquina, nadie va a malgastar sus recursos para pedir una excarcelación con casi cero posibilidades. Más negocio sería concentrarse en pedir juicios sobre los muertos de Dina Boluarte, o en urgentes reclamos locales, los del Niño sobre todo.

Lo demás son pequeñas manifestaciones del tipo "perdimos las elecciones e insistimos en seguirlas perdiendo para siempre". Sin ellas, Sánchez ya no sería invitado a las reuniones de intención opositora que se dan en estos días. ¿Aunque de qué le servirían si casi no va a tener peso político o personal en el siguiente Congreso?

¿Qué puede hacer el hombre? Una gira por el país para ir saludando desde ahora a sus candidaturas preferidas no le haría daño. Necesitaría argumentos más interesantes que el fraude electoral en los consulados o la inocencia de Castillo, pero algo encontraría, o de otro modo se los darían los propios visitados.

No descartemos, empero, que en algunos municipios o regiones Sánchez no sea bienvenido. No por fujimorismo, sino por la atmósfera de perdedor con que se está rodeando. Además, no todos los candidatos del interior son de izquierda, y algunos preferirían tener a Keiko Fujimori en sus tabladillos electorales.

Esta no es una columna contra las manifestaciones populares. Bienvenidas sean, pero con oportunidad, sentido y, por lo tanto, con volumen. No basta con seguir amenazando en vano con los Cuatro Suyos, o la toma de Lima. Tácticas de malos publicistas y peores políticos. La oposición de izquierda se merece más que eso.