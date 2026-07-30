¡Mundial sin Europa! UEFA anuncia que sus equipos no jugarán torneos de la FIFA por polémico proyecto de Infantino

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El fútbol internacional atraviesa uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años. La posibilidad de que selecciones como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia o Portugal no participen en futuros Mundiales y torneos organizados por la FIFA comenzó a tomar fuerza luego de que la UEFA respaldara, por unanimidad, la opción de boicotear las competiciones del máximo organismo del deporte rey.

La advertencia fue acordada por las 55 asociaciones nacionales que conforman la UEFA durante una reunión en Oslo, donde expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear una sociedad comercial abierta a la participación de inversores privados.

¿Por qué la UEFA se enfrenta a la FIFA?

El origen del conflicto es el nuevo modelo de negocio que pretende implementar la FIFA para gestionar sus competiciones. Desde la UEFA consideran que permitir el ingreso de capital privado podría alterar la gobernanza del fútbol y afectar la autonomía con la que, hasta ahora, se administran los principales torneos internacionales.

Las federaciones europeas sostienen que una iniciativa de esta magnitud no puede salir adelante sin el consenso de las confederaciones y asociaciones nacionales, por lo que decidieron fijar una posición conjunta frente al organismo presidido por Infantino.

El comunicado con el que la UEFA desafía a la FIFA

"Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta sea abandonada en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada... Hay cosas que son demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará en venta", se lee en el documento emitido por la UEFA.

La amenaza que sacude al fútbol mundial

Como respuesta, la UEFA anunció que sus federaciones afiliadas no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto continúa sin modificaciones. La medida alcanzaría tanto a los Mundiales como a otros torneos bajo la administración del máximo ente rector del fútbol.

Por el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial a la postura adoptada por la UEFA. Sin embargo, el escenario abre un nuevo capítulo en la disputa entre los dos organismos más influyentes del fútbol mundial.

Si las conversaciones no prosperan y el proyecto sigue adelante en los términos actuales, el conflicto podría escalar y poner en riesgo la presencia de varias de las selecciones más poderosas del planeta en futuras competiciones organizadas por la FIFA, un escenario que cambiaría por completo el panorama del fútbol internacional.