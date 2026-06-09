Visita administrativa a los Juzgados de Familia de Piura

Durante la visita, Correa Castro se reunió con magistradas y personal del Tercer y Cuarto Juzgado de Familia. Fuente: difusión.

Durante la visita, Correa Castro se reunió con magistradas y personal del Tercer y Cuarto Juzgado de Familia. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con el objetivo de conocer y evaluar la situación en que vienen funcionando los cinco juzgados de Familia permanentes y el Primer Juzgado de Familia Transitorio, el titular de la Corte Superior de Piura, David Fernando Correa Castro, junto con la gerente de Administración Distrital, Doris Marcela Chunga Rojas, y otros funcionarios, tuvo a cargo la visita administrativa a dichas dependencias judiciales.

Correa Castro y la comitiva de funcionarios que lo acompañó sostuvieron primero una reunión con las magistradas y el personal del Tercer y Cuarto Juzgado de Familia de Piura y del Primer Juzgado de Familia Transitorio, subespecializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N.° 30364, a cargo de las magistradas Verónica Torres Villalba, Jacqueline Espinoza Ortiz y Jessica Delgado Dávila, respectivamente.

Posteriormente, la reunión fue con los magistrados y el personal jurisdiccional y administrativo del Primer, Segundo y Quinto Juzgados de Familia, que integran el Módulo Corporativo de Familia, así como con los integrantes del Equipo Multidisciplinario.

En la reunión, también estuvieron presentes las administradoras de dichos órganos jurisdiccionales, Rosario Saavedra Calle y María Isabel Garcés Mendoza, quienes informaron sobre el nivel de cumplimiento de las metas de producción del presente año, que viene siendo positivo.

Además de analizar las metas de producción de los juzgados, en la reunión se conocieron las necesidades y requerimientos de los magistrados y del personal.