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Judicialidad

Juezas de Familia llevan capacitación especializada a comisarías para reforzar protección de víctimas de violencia

Juezas de la Subespecialidad de Violencia Familiar capacitan a suboficiales en Nuevo Chimbote sobre el uso del Botón de Pánico para mejorar la atención a víctimas de violencia.

La capacitación incluye herramientas para el correcto llenado de formatos de atención a víctimas de violencia familiar. Fuente: difusión.
La capacitación incluye herramientas para el correcto llenado de formatos de atención a víctimas de violencia familiar. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, juezas de los Juzgados de Familia Transitorio de la Subespecialidad de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia del Santa desarrollaron una jornada de capacitación dirigida a los suboficiales responsables de las áreas de esta especialidad en las comisarías de Nuevo Chimbote.

La actividad estuvo a cargo de las magistradas Ana Príncipe Leal, Pamela Tello Casana y Duany Carrasco Guevara, quienes visitaron las comisarías de Villa María y Familia para brindar orientación especializada sobre el uso del Botón de Pánico versión II, herramienta tecnológica que permite una atención inmediata y oportuna a las víctimas que se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, se abordó el correcto llenado de los formatos de atención a mujeres, niños y adultos mayores afectados por hechos de violencia, aspecto fundamental para garantizar una adecuada intervención y seguimiento de los casos.

PUEDE VER: Corte Superior del Santa conmemoró catorce años de implementación del nuevo Código Procesal Penal | Del Santa | La República

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Durante la jornada, las juezas también supervisaron el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por los órganos jurisdiccionales en favor de las víctimas. El especialista informático de la Corte del Santa, Juan Carlos León Castillo, realizó la actualización del aplicativo Botón de Pánico. Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo y la coordinación de la administradora del Módulo de Familia, Lic. Yovana Gonzáles, y fortaleció el trabajo articulado entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú para brindar una protección más eficaz a las personas en condición de vulnerabilidad.

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