Mesa Directiva del Senado: congresista Silvana Robles no mostró su cédula en la segunda votación

Silvana Robles emitió su voto durante la segunda vuelta, no lo mostró y lo depositó en el ánfora. Foto: Composición/LR

Silvana Robles emitió su voto durante la segunda vuelta, no lo mostró y lo depositó en el ánfora. Foto: Composición/LR

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La senadora de Juntos por el Perú (JP), Silvana Robles, fue la segunda integrante de la coalición opositora que no mostró su voto durante la segunda votación para la elección de la Mesa Directiva del Senado. Su decisión se apartó del acuerdo del bloque opositor, que había establecido que todos sus miembros exhibirían su cédula en señal de transparencia.

Las cámaras del Congreso captaron que, cuando la legisladora fue llamada para emitir su voto, recibió la cédula, sufragó y lo depositó en el cántaro.

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Durante la primera vuelta, su compañero de bancada Serafín Andrés Luján tampoco mostró su voto.

Tras el incidente, Robles se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) y aseguró que el hecho se trató de un descuido. “Mi voto fue por la Lista 2. Durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, escribió.

Bloque de oposición acordó mostrar sus votos

Horas antes, la senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, informó que los legisladores de las agrupaciones que integran la alianza opositora —Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras— exhibirán su voto antes de introducirlo en el ánfora durante la elección de la Mesa Directiva.

"El acuerdo entre las cuatro fuerzas es mostrar nuestro voto. A este nivel, necesitamos tener transparencia ante la nación", expresó.

Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno, también afirmó que los legisladores de su bancada exhibirán sus votos antes de depositarlos en el ánfora y aseguró que ninguno de sus integrantes modificará su posición durante la elección.

"La probabilidad es de 50-50. Nosotros estamos seguros de que tenemos los votos y los vamos a mostrar. Esperemos que esto se decida rápido. Puede pasar cualquier cosa, pero nosotros descartamos eso (que vayamos a cambiar el voto)", dijo.