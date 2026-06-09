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Declaran emergencia eléctrica de hasta 180 días en Ucayali por falta de combustible para generar energía

Las dificultades logísticas impiden el transporte de diésel hacia la provincia, lo que genera un déficit de 402,48 kilovatios y amenaza el suministro eléctrico local.

Esta medida implementada por el Minem busca garantizar la continuidad del suministro de energía para la población de Ucayali.
Esta medida implementada por el Minem busca garantizar la continuidad del suministro de energía para la población de Ucayali. | Foto: composición LR
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La falta de combustible para operar la Central Térmica de Puerto Esperanza llevó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a declarar la emergencia eléctrica en la provincia de Purús, en la región Ucayali. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 227-2026-MINEM/DM y tendrá una vigencia de hasta 180 días calendario o hasta que se normalice el abastecimiento del recurso energético.

De acuerdo con información del sector, las dificultades para trasladar diésel hacia esta provincia amazónica han generado un déficit de generación de 402.48 kilovatios, situación que pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico en Puerto Esperanza. Los reportes técnicos elaborados por la Dirección General de Electricidad y Osinergmin advierten que las restricciones logísticas representan actualmente el principal desafío para garantizar el servicio.

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Déficit de generación eléctrica y problemas logísticos ponen en riesgo el suministro en Purús

El Minem precisó que la problemática no está relacionada con el funcionamiento de la infraestructura eléctrica, sino con las limitaciones para transportar combustible de manera constante hacia Purús. Esta situación ha dificultado el abastecimiento necesario para mantener operativa la central térmica que suministra energía a la población local.

Entre los factores identificados se encuentra el deterioro de la pista de aterrizaje utilizada para el traslado de combustible, condición que ha reducido la llegada de vuelos destinados al abastecimiento. Debido a ello, las autoridades consideran que la continuidad del servicio eléctrico enfrenta un escenario de vulnerabilidad mientras no se restablezca una logística regular de suministro.

Gobierno autoriza medidas excepcionales para garantizar el servicio de energía

Frente a este escenario, el Ejecutivo dispuso la implementación de acciones temporales orientadas a asegurar el abastecimiento energético en la provincia. Entre las medidas previstas figuran la rehabilitación de la pista aérea, coordinaciones con la Fuerza Aérea del Perú para reanudar vuelos de apoyo y la autorización excepcional para importar combustible desde Brasil.

Asimismo, Electro Ucayali será la empresa responsable de ejecutar las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio eléctrico durante el periodo de emergencia. La situación vuelve a poner en evidencia los problemas de conectividad que enfrenta Purús, una de las provincias más alejadas del país y dependiente principalmente del transporte aéreo y fluvial para el acceso a bienes esenciales.

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