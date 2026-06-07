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Sociedad

Exclusivo para Perú: Instagram lanza stickers especiales para compartir por la segunda vuelta electoral 2026: ¿cómo utilizarlos?

Los stickers “Vota” y “A votar” están disponibles en la aplicación para que los usuarios compartan su experiencia durante la jornada electoral a través de sus historias.

Los usuarios de Perú pueden acceder a estos stickers a través de la bandeja de stickers en historias. Solo deben buscar "Vota" o "A votar" para añadirlos a sus publicaciones.
Los usuarios de Perú pueden acceder a estos stickers a través de la bandeja de stickers en historias. Solo deben buscar "Vota" o "A votar" para añadirlos a sus publicaciones. | Foto: Andina/Composición LR
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Instagram habilitó una serie de stickers especiales para los usuarios peruanos con motivo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se desarrolla este domingo 7 de junio. La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y permitir que los electores compartan su experiencia durante la jornada de votación a través de las historias de la plataforma.

Las nuevas etiquetas digitales, denominadas “Vota” y “A votar”, ya se encuentran disponibles dentro de la aplicación y pueden ser utilizadas en fotografías o videos publicados desde cuentas personales. La medida forma parte de las acciones que suelen implementar las redes sociales durante procesos democráticos de relevancia nacional.

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¿Cómo usar los stickers “Vota” y “A votar” en Instagram?

Para acceder a estas funciones, los usuarios deben crear una historia desde la aplicación y abrir la bandeja de stickers.

Una vez dentro, basta con escribir palabras clave como “Vota” o “A votar” en el buscador para encontrar las nuevas etiquetas y añadirlas a fotografías o videos antes de publicarlos.

Instagram recomienda utilizar términos específicos para localizar rápidamente los elementos disponibles dentro de su biblioteca. La plataforma también mantiene la integración con GIPHY, lo que permite complementar las historias con GIF animados y otros recursos visuales.

Además, los usuarios pueden crear sus propios stickers personalizados utilizando herramientas como “Recortes” o “Tus stickers”, funciones que convierten imágenes personales en elementos reutilizables.

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