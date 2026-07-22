Exigen justicia por niña awajún violentada en plantón frente al MIMP: padrastro y agresor sigue prófugo
La movilización busca la captura inmediata de Darwin Chuup Wasum y una respuesta efectiva de las autoridades ante la grave situación que enfrenta la menor de Amazonas, aún bajo atención médica.
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Organizaciones y colectivos feministas convocaron a un plantón frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para exigir justicia por una niña awajún de siete años, víctima de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El presunto agresor, identificado como Darwin Chuup Wasum, continúa prófugo.
La movilización se realizará este miércoles 22 de julio, desde las 3.00 p. m., frente a la sede del MIMP. Las organizaciones convocantes demandan la ubicación y captura inmediata del investigado, así como una respuesta efectiva y oportuna de las autoridades ante la gravedad del caso.
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Niña de siete años fue evacuada para recibir atención
La menor permanece bajo atención médica mientras su familia y su comunidad esperan medidas concretas para garantizar su protección y recuperación. La situación ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres y de la niñez.
Los colectivos feministas también han advertido que el caso no debe ser visto como un hecho aislado. Señalan que niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis enfrentan situaciones de violencia, desprotección y barreras para acceder a la justicia y a servicios de atención especializados en sus territorios.
Por ello, la movilización también busca visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades indígenas y exigir que las investigaciones se desarrollen con diligencia, pertinencia cultural y enfoque de derechos.
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Exigen justicia para menor en Condorcanqui
Entre las principales demandas se encuentran la captura del presunto agresor, la protección integral de la niña y su familia, y una investigación efectiva que permita esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La convocatoria se suma a los reclamos de comunidades y organizaciones que exigen garantías para una niñez libre de violencia y una respuesta urgente del Estado frente a los casos de violencia sexual contra menores de edad.