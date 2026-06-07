HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez
Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     
Política

Elecciones 2026: más de 6.300 mesas faltan instalarse a nivel nacional en esta segunda vuelta

Con un total de 83.250 mesas instaladas, el 92,94 % del total previsto a nivel nacional, la inasistencia de miembros de mesa fue la principal causa del problema electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones reportó que 6.367 mesas de sufragio no se habilitaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, lo que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos.
El Jurado Nacional de Elecciones reportó que 6.367 mesas de sufragio no se habilitaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, lo que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta las 12.00 del mediodía —hora límite establecida para la instalación de mesas de sufragio durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026—, un total de 6.367 mesas faltaba instalar en todo el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el reporte oficial, se instalaron 83.250 mesas de sufragio, lo que representa el 92,94 % del total previsto a nivel nacional. En contraste, el 7,06 % restante no ha logrado entrar en funcionamiento, lo que impidió que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en sus respectivos locales de sufragio.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

lr.pe

Miembros de mesa no asisten en segunda vuelta

Durante la jornada electoral, las autoridades señalaron que la principal causa de esta situación fue la inasistencia de miembros de mesa, quienes no acudieron a cumplir con la función asignada por los organismos electorales.

A diferencia de la primera vuelta, cuando se reportaron problemas relacionados con el traslado y la distribución del material electoral en algunas regiones, en esta ocasión las dificultades estuvieron principalmente vinculadas a la falta de personal.

PUEDES VER: Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció esta mañana electoral, según el IGP

lr.pe

Mesas sin instalar en Lima

En Lima también se registraron inconvenientes durante las primeras horas de votación. De acuerdo con los reportes difundidos durante la mañana, centenares de mesas permanecían sin instalar poco antes de cumplirse el plazo máximo establecido por la normativa electoral.

Con el avance de la jornada, varias mesas lograron instalarse gracias a la incorporación de miembros suplentes y ciudadanos presentes en los centros de votación. Sin embargo, un número importante quedó definitivamente sin funcionar.

Las autoridades electorales recordaron que las mesas que no fueron instaladas hasta el mediodía ya no podían abrirse posteriormente, conforme a las disposiciones vigentes. Como consecuencia, los electores asignados a dichas mesas no pudieron emitir su voto durante esta segunda vuelta electoral.

Asimismo, el sistema electoral destacó el despliegue de más de 28.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional, encargados de supervisar el desarrollo del proceso y actualizar permanentemente la información sobre la instalación de mesas de sufragio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Segunda Vuelta 2026: detectan decenas de cédulas adulteradas en locales de votación

Segunda Vuelta 2026: detectan decenas de cédulas adulteradas en locales de votación

LEER MÁS
Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

LEER MÁS
Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias

Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias

LEER MÁS
Segunda Vuelta 2026: detectan cientos de cédulas marcadas previamente en locales de votación

Segunda Vuelta 2026: detectan cientos de cédulas marcadas previamente en locales de votación

LEER MÁS
Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

LEER MÁS
¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

LEER MÁS
Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

LEER MÁS
“Tío Luigi”, el jefe de la mafia que se apropiaba de las casas de los muertos

“Tío Luigi”, el jefe de la mafia que se apropiaba de las casas de los muertos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025