Elecciones 2026: más de 6.300 mesas faltan instalarse a nivel nacional en esta segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones reportó que 6.367 mesas de sufragio no se habilitaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, lo que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos. | Difusión

El Jurado Nacional de Elecciones reportó que 6.367 mesas de sufragio no se habilitaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, lo que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos. | Difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta las 12.00 del mediodía —hora límite establecida para la instalación de mesas de sufragio durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026—, un total de 6.367 mesas faltaba instalar en todo el país.

Según el reporte oficial, se instalaron 83.250 mesas de sufragio, lo que representa el 92,94 % del total previsto a nivel nacional. En contraste, el 7,06 % restante no ha logrado entrar en funcionamiento, lo que impidió que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en sus respectivos locales de sufragio.

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Miembros de mesa no asisten en segunda vuelta

Durante la jornada electoral, las autoridades señalaron que la principal causa de esta situación fue la inasistencia de miembros de mesa, quienes no acudieron a cumplir con la función asignada por los organismos electorales.

A diferencia de la primera vuelta, cuando se reportaron problemas relacionados con el traslado y la distribución del material electoral en algunas regiones, en esta ocasión las dificultades estuvieron principalmente vinculadas a la falta de personal.

Mesas sin instalar en Lima

En Lima también se registraron inconvenientes durante las primeras horas de votación. De acuerdo con los reportes difundidos durante la mañana, centenares de mesas permanecían sin instalar poco antes de cumplirse el plazo máximo establecido por la normativa electoral.

Con el avance de la jornada, varias mesas lograron instalarse gracias a la incorporación de miembros suplentes y ciudadanos presentes en los centros de votación. Sin embargo, un número importante quedó definitivamente sin funcionar.

Las autoridades electorales recordaron que las mesas que no fueron instaladas hasta el mediodía ya no podían abrirse posteriormente, conforme a las disposiciones vigentes. Como consecuencia, los electores asignados a dichas mesas no pudieron emitir su voto durante esta segunda vuelta electoral.

Asimismo, el sistema electoral destacó el despliegue de más de 28.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional, encargados de supervisar el desarrollo del proceso y actualizar permanentemente la información sobre la instalación de mesas de sufragio.

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