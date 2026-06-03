Comerciantes de mercados de Lima y Callao exigen suspensión de cobros por aguas residuales | Composición LR/Andina

Comerciantes de mercados de Lima y Callao exigen suspensión de cobros por aguas residuales | Composición LR/Andina

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Miles de comerciantes de mercados de abastos y centros comerciales de Lima y Callao se movilizarán este jueves 4 de junio hacia el Ministerio de Vivienda para exigir que Sedapal suspenda los cobros por exceso de concentración de aguas residuales. Según denuncian, estos continúan aplicándose pese a la entrada en vigor del Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA, en mayo.

Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú (Confenatm), que representa a más de 4 millones de comerciantes en el país, señaló a La República que alrededor de 10.000 comerciantes afectados participarán en la protesta.

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Según indicó, el Ministerio de Vivienda confirmó una reunión con el ministro, el viceministro y representantes de Sedapal para abordar el conflicto. Los dirigentes advierten que, si no obtienen una solución, convocarán un paro nacional.

Entre los centros de abastos que reportan cobros cuestionados figuran el mercado Santiago Apóstol, en Surco; el mercado Universal, Huascar y Lambayeque, en Santa Anita; el mercado 7 de Junio, en San Luis; además de decenas de establecimientos ubicados en San Juan de Lurigancho y Ventanilla.

Denuncian incumplimiento del decreto

El origen de la controversia se remonta a las sanciones que Sedapal comenzó a aplicar a mercados por presuntas descargas de aguas residuales que excedían los Valores Máximos Admisibles (VMA), regulados por el Decreto Supremo N.° 010-2019-VIVIENDA.

Desde noviembre de 2025, La República reportó las denuncias de comerciantes que calificaban estas penalidades como excesivas y alertaban sobre recibos que incluían multas muy superiores al consumo regular de agua.

El conflicto derivó en una amenaza de paro de 1.800 mercados de Lima y Callao. Tras negociaciones con el Ministerio de Vivienda, los gremios suspendieron la medida luego de que las autoridades se comprometieran a paralizar los cobros y las intervenciones sorpresivas. Sin embargo, los dirigentes afirman que los descuentos continúan reflejándose en los recibos.

"En los recibos viene, por decir, consumo de agua de un mercado S/2.000 y viene S/8.000, S/10.000 de la cuota del pago por las multas", afirmó Aguilar.

Según el dirigente, algunos centros de abastos firmaron convenios para fraccionar deudas de hasta S/200.000 o S/300.000 por temor a sufrir el corte del agua o el cierre del sistema de desagüe.

"Son más de 10.000 comerciantes de Lima afectados que Sedapal comenzó a poner multas que en algunos casos llegan hasta 200.000 soles", expresó.

¿Qué establece el decreto aprobado por el Gobierno?

El 1 de mayo de 2026, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA, que creó un régimen temporal de adecuación para pequeños usuarios no domésticos que superen determinados parámetros de descarga de aguas residuales.

La norma establece un plazo de hasta 12 meses para que los establecimientos se adecuen a los estándares exigidos. Durante ese periodo, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento no pueden emitir facturas ni cobrar pagos adicionales por exceso de concentración. Además, suspende la exigibilidad de obligaciones pendientes vinculadas a estos conceptos para los usuarios comprendidos en el decreto.

Para Confenatm, esta disposición obliga a Sedapal a paralizar los cobros aplicados a los mercados beneficiados.

"La norma ya está dada. Lo que pasa es que Sedapal está desacatando prácticamente una orden de un decreto supremo que ha firmado el mismo ministro", sostuvo Aguilar.

El dirigente también atribuyó la falta de avances a los constantes cambios en la administración de la empresa estatal. Según indicó, en los últimos cinco meses Sedapal ha tenido cuatro gerentes generales, situación que habría impedido concretar los acuerdos alcanzados con los comerciantes.

"En estos últimos cinco meses se han cambiado como cuatro gerentes. Entra un gerente, se conversa y cuando estamos ya para finiquitar algo, le sacan del cargo, nombran otro gerente y el otro gerente no sabe nada", declaró.

Mercados amenazan con un paro nacional

Los comerciantes aseguran que existen casos en los que las penalidades alcanzan entre S/100.000 y S/300.000. Aguilar señaló que esperan que la reunión de este jueves permita resolver el problema de forma definitiva y anular los montos cuestionados.

"Esperemos que mañana el ministro (...) obligue a Sedapal a cumplir la norma que él mismo ha firmado", manifestó.

La movilización comenzará a las 10.00 a. m. frente a la sede del Ministerio de Vivienda, en San Isidro. Aunque los organizadores insisten en que se trata de una protesta pacífica, advirtieron que evaluarán medidas más drásticas si no reciben una respuesta favorable.

"Si Sedapal persiste, nos veremos obligados a tomar una medida radical y cerrar todos los mercados", señaló Aguilar.

El dirigente agregó que la eventual paralización podría extenderse a nivel nacional e involucrar a los más de 3.500 mercados que, según Confenatm, operan en todo el país.