Los mototaxistas buscan establecer una mesa de diálogo con el nuevo Gobierno para combatir el aumento de la delincuencia y mejorar las medidas de seguridad en su actividad diaria. | Foto: Andina/Composición LR

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La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú anunció una movilización para el 12 de agosto en Lima Metropolitana y el Callao en rechazo a las extorsiones y al sicariato que afectan al sector. El gremio exige una respuesta inmediata de las autoridades y la instalación de una mesa de diálogo con el nuevo Gobierno.

En diálogo con La República, Isaías Cahuari, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, aseguró que la inseguridad alcanzó un nivel crítico y que la mayoría de asociaciones formales conviven con amenazas constantes. Explicó que la organización agrupa a las federaciones de mototaxistas de distintos distritos de la capital, que en conjunto representan a alrededor de 180.000 mototaxistas autorizados. "Hoy tenemos en Lima Metropolitana, incluido el Callao, que el 75% de las instituciones formales vienen siendo extorsionadas", afirmó.

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"Pagamos hasta a cuatro bandas": la denuncia de los mototaxistas por el cobro de cupos

Cahuari explicó a este medio que el problema se ha agravado de manera progresiva desde los primeros casos de extorsión registrados en 2003. Recordó que la primera protesta nacional del gremio ocurrió tras el asesinato de un mototaxista en San Juan de Lurigancho y aseguró que, desde entonces, la violencia se ha extendido a diferentes distritos de Lima y el Callao. "Nuestra Confederación salió a protestar porque habían matado a un compañero mototaxista", recordó.

Uno de los casos que calificó como más preocupantes es el de la asociación Los Pioneros de Breña, integrada por 170 conductores. Según detalló, esta organización ha sufrido asesinatos de dirigentes, ataques con explosivos y la quema de vehículos, además de soportar el cobro de cupos por parte de varias bandas criminales.

"Estos señores ya han estado pagando a tres grupos de extorsionadores y ahora aparece una cuarta organización criminal pidiendo un nuevo pago. Esta asociación tendría ya cuatro grupos que están solicitando dinero para que no atenten contra sus vidas. Así de dramático y así de mal estamos en el tema de la inseguridad", sostuvo.

Durante una conferencia realizada en la Dirincri, el gremio también informó que cada organización criminal exige alrededor de S/5 diarios por conductor. Esto obliga a algunos mototaxistas a desembolsar hasta S/20 al día, monto que permitiría a las mafias recaudar aproximadamente S/15.000 diarios solo mediante el cobro de cupos.

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Movilización será con mototaxis y gremio pide una mesa de diálogo con el nuevo Gobierno

El presidente de la Confederación de Mototaxistas señaló que la movilización del 12 de agosto fue acordada por consenso durante el último plenario. A diferencia de otras protestas, esta contará con la participación de los conductores y sus unidades, una modalidad que el gremio denomina "hombre y máquina" y que, según recordó, ya utilizaron en 1999 para impulsar la aprobación de la ley que regula su actividad. "La última reunión que hemos tenido tomó la decisión de que sea una movilización ‘hombre-máquina’. Los mototaxistas vamos a salir con nuestras mototaxis, así como lo hicimos en 1999 para conseguir nuestra ley", afirmó.

El dirigente explicó que el principal objetivo de la protesta es ser recibidos por la presidenta electa, Keiko Fujimori, para instalar una mesa de diálogo que permita abordar el incremento de las extorsiones y el sicariato que afectan al sector. En ese sentido, sostuvo que el gremio busca trabajar de manera coordinada con las autoridades y la Policía para encontrar soluciones de fondo.

Inacción por parte de la policía ante denuncias por extorsión obliga a los mototaxistas a buscar otros trabajos, señala Cahuari

Asimismo, cuestionó la respuesta que, hasta ahora, han recibido por parte de las autoridades. Según indicó, existen investigaciones abiertas desde 2024 que permanecen sin avances, situación que, a su juicio, ha facilitado la aparición de nuevas organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos. "Hay una inacción de la Policía Nacional. Tenemos procesos desde el 2024 que no avanzan y, como no hacen nada las autoridades, ya apareció un cuarto grupo criminal en Breña", sostuvo.

Cahuari también advirtió que la violencia está obligando a numerosos conductores a abandonar la actividad. Explicó que, en algunas asociaciones, la cantidad de mototaxistas en servicio se ha reducido casi a la mitad debido al temor de ser víctimas de ataques o extorsiones. "En una asociación donde antes trabajaban 200 mototaxis, hoy salen apenas 100. Muchos han dejado de operar porque temen por su vida", concluyó.