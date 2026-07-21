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ONU reporta "1.396 civiles muertos y 7.978 heridos" en Ucrania por la guerra contra Rusia en lo que va del 2026

Los bombardeos de zonas urbanas en Ucrania dejan numerosos fallecidos, mientras que Rusia intensifica ataques aéreos en respuesta.

La ONU advierte que los ataques contra civiles son crímenes de guerra bajo el Derecho Internacional Humanitario. Foto: AFP.
La ONU advierte que los ataques contra civiles son crímenes de guerra bajo el Derecho Internacional Humanitario. Foto: AFP.
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A más de cuatro años del inicio de la invasión rusa, el impacto de la guerra sobre la población civil se intensificó de forma drástica en ambos lados de la frontera durante la primera mitad de 2026.

Según un informe presentado desde Ginebra por la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU, en Ucrania se contabilizaron 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos entre enero y junio. La cifra representa un incremento del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior y prácticamente duplica los niveles registrados durante el año 2024.

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La violencia de las ofensivas cruzadas también se tradujo en un aumento sustancial de víctimas en territorio ruso. La ONU documentó, a través de fuentes abiertas consideradas fidedignas, 250 civiles fallecidos y 1.596 lesionados en la Federación de Rusia durante los primeros seis meses del año, lo que equivale a un repunte del 121% frente al primer semestre de 2025.

El organismo internacional atribuyó gran parte de este repunte generalizado al uso intensivo de drones de corto alcance, cuyos ataques provocaron un incremento del 65% en bajas civiles en ambos países.

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Impacto en infraestructuras y la respuesta militar en el frente

El recrudecimiento de las acciones bélicas se refleja en bombardeos constantes contra zonas urbanas e instalaciones estratégicas. Recientemente, ofensivas rusas con bombas guiadas y drones afectaron inmuebles residenciales en Zaporiyia, Jersón y Odesa, dejando varios fallecidos.

Paralelamente, las fuerzas ucranianas multiplicaron los ataques de largo alcance y el uso de aeronaves no tripuladas sobre infraestructura logística, energética y de transporte en zonas fronterizas como Bélgorod, así como contra objetivos en suelo ruso.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus recientes incursiones con armas de alta precisión en puertos del sur ucraniano, como Odesa, Chernomorsk y Nikoláyev, estuvieron dirigidas exclusivamente a instalaciones de almacenamiento, talleres navales y buques de carga vinculados al transporte de material militar.

En medio del deterioro de la seguridad, la ONU recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe de forma estricta los ataques contra civiles e infraestructuras no militares y advierte que las agresiones deliberadas de esta naturaleza constituyen crímenes de guerra.

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