La emblemática I.E Nuestra Señora de Belén, ubicada en el distrito de Ventanilla, en la provincia Constitucional del Callao, se cae a pedazos. Desde paredes destrozadas, pisos agrietados, hasta salones y pabellones clausurados, estas son algunas de las visibles deficiencias que un equipo de La República pudo comprobar que existen en el centro educativo.

Este mismo, que pese a contar con un proyecto de mejoramiento, el cual buscaría beneficiar a 1360 alumnos de la institución, no cuenta con expediente técnico aprobado ni finalizado por parte del Gobierno Regional del Callao, a quien, a través de un informe elaborado por la Contraloría General de la República, señala como la principal entidad responsable de esta demora.

"Mis dos niñas están en primaria (...) ¿Hasta cuándo los niños van a tener que aguantar este maltrato? Todos los niños tienen derecho a estudiar y no estamos respetándolos (...) Al gobernador regional, al señor Ciro Castillo, le pedimos que, por favor, tome este caso como suma urgencia. Y a la consejera regional, que es la señora Joanna Gutiérrez, que nos apoye (...), sentencia Dayana Báez, madre de familia y exalumna de la institución.

Pasadizos clausurados por riesgos estructurales en la institución. Foto: Adrian Sarria/ La República.

Obra de mejoramiento de 13 millones no cuenta con expediente técnico

Con un presupuesto inicial de S/6 462 396,71, las obras, que tenían como finalidad solucionar las necesidades de infraestructura y equipamiento del mencionado centro educativo, comprendían la construcción de 15 aulas de secundaria, 4 servicios higiénicos y vestidores, 9 pasadizos, adquisición de carpetas, capacitación de docentes, entre otros requerimientos.

Se trataría, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión- Invierte.pe, del proyecto de mejoramiento de la institución mencionada. Sin embargo, durante la base de inversión, el monto inicial presupuestado se duplicó a S/13 667 860,50. En ese sentido, pese a dicho incremento, el Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC, de la Contraloría General, advierte que, luego de cuatro años de aprobado el proyecto, el mismo no cuenta con expediente técnico.

Los auditores del organismo del estado revisaron registros mensuales solicitados a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte del GORE del Callao e identificaron "diversas anotaciones efectuadas sobre la situación del expediente, pero ninguno de los registros refiere la aprobación de la culminación y/o aprobación del mismo", se lee en el informe.

"Este es el primer colegio de este distrito y que atiende a dos niveles: primaria, secundaria; y la modalidad de educación básica alternativa (...) Estamos en momentos muy difíciles porque nuestra infraestructura ha colapsado totalmente. El 90% de ella ya es inservible, dado que data de muchos años", denuncia Nancy Vidal de Portella, directora de la institución, quien en diálogo con este medio señaló que, por recomendación del personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla, se ha tenido que deshabilitar un pabellón por el riesgo estructural en el que se encuentra.

Algunos padres de familia advierten también sobre los riesgos latentes a los que están expuestos sus hijos, ante la posibilidad de que una pared en mal estado pueda caer sobre algún estudiante. Añaden que las obras deben ser priorizadas con urgencia y aprovechar el periodo de vacaciones de verano para iniciar las obras.

"Hoy en día, el tema de los temblores está cada vez peor. Ya vimos temblores de otros países y no quisiera que sucediera lo mismo a nuestros niños, más cuando estén en clase. Queremos saber que estarán seguros, al menos acá en este colegio", acota Roxana Velázquez, madre de dos mellizos que también estudian en Nuestra Señora de Belén.

Fachada del colegio visiblemente deteriorada. Foto: Adrian Sarria/ La República.

Contraloría advierte riesgos de viabilidad en proyecto de colegio en Ventanilla

Desde marzo del 2021 se habría declarado la viabilidad del proyecto; sin embargo, cuatro años después, el expediente del mismo aún no ve la luz. Para contrarrestar los daños, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu) ofreció cinco módulos provisionales que, hasta la fecha, sirven como salones de clase. No obstante, dichas estructuras han sido colocadas en el patio del colegio, restringiendo sus espacios recreativos.

"Con bombos y platillos, en dos oportunidades han hecho el lanzamiento de la remodelación, en las que estuvieron padres de familia, estudiantes y autoridades. Todos haciendo este lanzamiento, pero que nunca se efectivizó. Los maestros están sin aula de profesores, no saben dónde hacer sus reuniones. Estamos en total riesgo (...) yo le pido al señor Ciro Castillo que busque la manera como pueda apoyar a esta institución, sé que si hay voluntad política lo puede hacer", añadió Vidal de Portella.

La Contraloría ha remitido el informe al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, recomendando que se adopten acciones preventivas y correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el fin de asegurar la continuidad del proceso. En su análisis, el ente fiscalizador recordó que, según la normativa de inversiones públicas, los proyectos tienen un plazo de tres años para iniciar la elaboración del expediente técnico tras su declaración de viabilidad. De no cumplirse este requisito, es obligatorio actualizar la ficha técnica o estudio de preinversión, lo que retrasaría aún más la obra.

En consecuencia, mientras no se subsanen las observaciones, la construcción de la nueva infraestructura escolar en Ventanilla permanece en suspenso, afectando a cientos de estudiantes que esperan contar con mejores condiciones educativas. La República se comunicó con el GORE de Callao para su versión de los hechos, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

