HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Argentina vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la gran final del Mundial 2026

El partido por la gran final de la Copa del Mundo entre las selecciones de Argentina y España se disputará en el Meadowlands Stadium, ubicado en Estados Unidos.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Argentina vs España EN VIVO juegan HOY domingo 19 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El actual campeón, Argentina, se enfrentará ante la selección de España, en la ansiada final del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Por el lado del conjunto europeo, hizo lo propio y derrotó 2-0 a Francia, uno de los rivales que era gran candidato a llevarse el título.

PUEDES VER: Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

lr.pe

¿A qué hora se juega Argentina vs España HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y España, correspondiente a la final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs España online gratis?

Si deseas ver Argentina vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

lr.pe

Alineaciones de Argentina vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
  • España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

Argentina vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de España para este encuentro.

  • Betsson: gana Argentina (3,80), empate (3,15), gana España (2,28)
  • Betano: gana Argentina (3,65), empate (2,95), gana España (2,42)
  • Bet365: gana Argentina (3,60), empate (3,00), gana España (2,25)
  • 1XBet: gana Argentina (3,74), empate (3,12), gana España (2,34)
  • Caliente: gana Argentina (3,55), empate (3,05), gana España (2,30)
  • Doradobet: gana Argentina (3,45), empate (3,01), gana España (2,45).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

LEER MÁS
Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

LEER MÁS
Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

Prensa española sobre elección del árbitro para la final del Mundial 2026 ante Argentina: "A Infantino no le ha hecho ninguna gracia"

LEER MÁS
¡Inglaterra se queda con el tercer puesto! Derrota 6-4 a Francia en un partidazo del Mundial 2026

¡Inglaterra se queda con el tercer puesto! Derrota 6-4 a Francia en un partidazo del Mundial 2026

LEER MÁS
Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

LEER MÁS
Mbappé se rinde ante Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

Mbappé se rinde ante Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

LEER MÁS
Universitario compró su pase y anotó un golazo en el 2025, pero ahora lo prestará a Deportivo Garcilaso

Universitario compró su pase y anotó un golazo en el 2025, pero ahora lo prestará a Deportivo Garcilaso

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025