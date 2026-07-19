Argentina vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la gran final del Mundial 2026

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Argentina vs España EN VIVO juegan HOY domingo 19 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El actual campeón, Argentina, se enfrentará ante la selección de España, en la ansiada final del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Por el lado del conjunto europeo, hizo lo propio y derrotó 2-0 a Francia, uno de los rivales que era gran candidato a llevarse el título.

¿A qué hora se juega Argentina vs España HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y España, correspondiente a la final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs España online gratis?

Si deseas ver Argentina vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones de Argentina vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

Argentina vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de España para este encuentro.