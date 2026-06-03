La comunidad más grande de chimpancés salvajes se divide luego de décadas de unión: ataques entre ellos en una ‘guerra civil’

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Durante décadas, la comunidad de chimpancés de Ngogo, en el Parque Nacional Kibale de Uganda, fue considerada un ejemplo de convivencia dentro de una de las poblaciones animales más grandes jamás estudiadas. Sin embargo, este grupo se dividió en dos comunidades rivales que, con el paso de los años, comenzaron a protagonizar ataques mortales.

El caso es considerado uno de los registros más completos sobre cómo una comunidad animal puede fracturarse en un conflicto. Los científicos creen que este fenómeno podría enseñarnos sobre los orígenes de la violencia colectiva en los seres humanos.

¿Cómo se dividió la mayor comunidad conocida de chimpancés?

Los investigadores realizaron observaciones de los chimpancés de Ngogo durante 30 años. En gran parte de ese tiempo, los animales convivieron dentro de una misma comunidad, aunque organizados en subgrupos que se reunían y separaban con frecuencia.

Antes de la división de 2015, los chimpancés del grupo central abrazaban a los del grupo occidental antes de enfrentarse a los forasteros. Foto: Aaron Sandel

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en 2015. Los científicos detectaron que dos conjuntos de individuos, identificados como los grupos Occidental y Central, empezaban a evitarse cada vez más. Lo que inicialmente parecía una separación temporal terminó convirtiéndose en una división permanente.

Según el estudio publicado en Science, varios acontecimientos pudieron contribuir a este proceso. Entre ellos destacan la muerte de varios machos adultos que actuaban como vínculos sociales entre los grupos, un cambio en la jerarquía de liderazgo y una epidemia respiratoria que causó la muerte de decenas de chimpancés.

"Estas eran criaturas que se tomaban de las manos", explicó el antropólogo Aaron Sandel, autor principal de la investigación. "Ahora están intentando matarse entre sí".

¿Qué ocurrió después de la separación?

En 2018, la ruptura quedó completamente consolidada. A partir de entonces, cada grupo comenzó a ocupar territorios distintos dentro del bosque de Kibale.

Los investigadores documentaron al menos 24 ataques letales entre 2018 y 2024. Entre las víctimas se encontraban siete machos adultos y 17 crías pertenecientes principalmente al grupo Central. Los científicos sospechan que el número real podría ser incluso mayor.

Lo más llamativo es que muchos de los chimpancés involucrados habían convivido durante años antes de convertirse en adversarios. Habían compartido alimento, patrullas territoriales y actividades de acicalamiento, una conducta clave para reforzar los lazos sociales entre estos primates.

"Lo más sorprendente es que los chimpancés están matando a antiguos miembros de su propio grupo", señaló Sandel. "Las nuevas identidades grupales están superando relaciones cooperativas que existieron durante años".

¿Qué puede enseñarnos este conflicto sobre los seres humanos?

Los investigadores consideran que este caso ofrece una oportunidad única para comprender mejor cómo surgen la polarización y los conflictos colectivos.

A diferencia de los seres humanos, los chimpancés no poseen religiones, ideologías políticas ni identidades étnicas complejas. Aun así, fueron capaces de desarrollar una fuerte división social que terminó en violencia.

Por esa razón, los autores creen que las relaciones sociales y los cambios dentro de las comunidades podrían desempeñar un papel más importante en el origen de los conflictos de lo que se pensaba.

Sandel incluso advirtió que no debería describirse el fenómeno como una "guerra civil", aunque reconoce que la situación ofrece paralelismos interesantes con algunos comportamientos humanos. Según el investigador, si factores tan básicos como las dinámicas de grupo pueden desencadenar enfrentamientos en chimpancés, también podrían estar influyendo en muchas disputas humanas.

Para los científicos, la historia de Ngogo demuestra que la cooperación y el conflicto pueden surgir de las mismas relaciones sociales y que comprender cómo se rompen esos vínculos podría ayudar a encontrar formas de prevenir futuras divisiones tanto en animales como en personas.