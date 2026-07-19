Llaves: a Balcázar le pica la mano, por Mirko Lauer

¿Quién es más proclive a ceder? ¿El presidente que se va o el presidente que llega? Ciertamente el primero, que en este caso es un mandatario interino, vivaracho pero sin lustre, con dos semanas de Palacio por delante. Las ganas de ceder se le ven en el gesto facial. Le gustaría perdonar a más de un compinche, pero tiene miedo.

Soltar a Pedro Castillo en la hora undécima se le volvería una tragedia personal a José María Balcázar, que, según algunos, podría terminar en la cárcel. Balcázar no niega la posibilidad, pero da largas. “En trámite” es su más reciente recurso. ¿Pero qué trámite cabe para indultar a días del cambio de gobierno?

La expresión parece querer decir, más o menos: estoy tratando, pero no me dejan. Todo parece ser parte de una promesa a Castillo y su gente. Pero era más fácil de cumplir si Roberto Sánchez hubiera ganado. La derrota, sin embargo, le ha chancado los dedos al interino y, además, los ganadores han empezado a presionar en una serie de temas.

¿Cuál es el interés de Balcázar por excarcelar a Castillo? Sería el acto más sonado de su flaca presidencia, un desafío al orden judicial del país. En cierto modo, sería un golpe de Estado más en la cadena. Sobre todo si lograra sacarlo de la cárcel y del Perú. Con eso, la carrera política de Balcázar en la izquierda quedaría asegurada.

El fujimorismo no le va a perdonar a Balcázar estas vacilaciones en torno a Castillo, y el castillismo tampoco lo va a ver con simpatía. No ha sido poca cosa terminar quedando mal con todas las partes del juego político por indeciso. Hasta el Poder Judicial le va a querer hincar el diente y, de hecho, ya ha comenzado.

Sánchez, en un momento, dijo que solo reconocería el triunfo de Fujimori si Castillo era excarcelado. Terminó reconociendo sin necesidad de excarcelación, disimulando el hecho en una alianza parlamentaria con dos sachaizquierdistas. Castillo se ha vuelto carne de traición política.

Será un pequeño suplicio escuchar las diversas explicaciones de Balcázar sobre por qué no llegó a indultar a su carnal Castillo, o a ayudar siquiera a su cuate Vladimir Cerrón, hoy más escondido que pericote de Junín.