Evitando zancadillas de última hora, por Mirko Lauer

Han empezado algunos ajustones de clavijas. El más importante es que el Tribunal Constitucional le ha prohibido al Congreso una parte de la iniciativa de gasto. En realidad, es una vuelta a lo que dicta la Constitución vigente, que los pícaros parlamentarios se habían venido saltando a la garrocha, fabricando así un forado en la caja fiscal.

Debemos entender que este paralé a la ilegal iniciativa de gasto parlamentaria se va a mantener. Pues de otro modo, no tiene sentido que Julio Velarde siga presidiendo el BCR o que el Consejo Fiscal siga funcionando. Se rompe así, esperamos, un efecto del llamado pacto mafioso, tan vinculado a las bandas-partido universitarias.

Otro ajuste, este más tentativo que el del TC, es el pedido a José María Balcázar para que evite nombrar funcionarios durante el muñón de gobierno que le queda. La respuesta del interino ha sido insolente. Decir que seguirá nombrando si le siguen renunciando no tiene ni pies ni cabeza; para eso están viceministros y directores.

A juzgar por lo que vemos en la cartera de Educación, los enroques de Balcázar están claramente direccionados. En este caso, es un favor a los amigotes del Fenate-Movadef, a los que el fugaz ministro de Balcázar y militante del clan Cerrón quiere devolver a la legalidad. ¿Qué recibió su predecesor por su expeditiva renuncia?

Está claro que, nombrados hace unos meses o nombrados hace poco, a los ministros de Balcázar les queda un par de semanas en el cargo. Aunque un operador decidido puede lograr mucho en ese breve plazo. Por ejemplo, dejar sembradas bombas de tiempo económicas y otros problemas para que resuelva el siguiente gobierno.

Este trabajo de baja policía puede prolongarse, pues tiene que ver con casi seguros ilícitos cometidos bajo Pedro Castillo y los tres presidentes que le siguieron. En ese tiempo se ha hecho moco la institucionalidad económica y la otra, y en todos los poderes del Estado faltas y delitos han aparecido hasta debajo de las piedras.

Pero no olvidemos de dónde están proviniendo estos primeros llamados de atención a la chusma política. El fujimorismo tiene un bien ganado prestigio como socio activo de la crisis política en curso. ¿Estamos presenciando unos primeros actos de arrepentimiento? ¿Con Acuña y Luna metidos en la transición? ¿Cómo se llama la obra de teatro?