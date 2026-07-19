El Niño Godzilla, por Mirko Lauer

Un experto chileno en el tema dijo, refiriéndose al Niño de este año: "Olvídense de Godzilla para este invierno". La amenaza climática ha quedado bautizada allá como el Niño Godzilla, en alusión al monstruo del cine japonés aparecido en los años 50. Aquí, en el Perú, nos está esperando un invierno muy parecido, donde la destructividad del fenómeno ya está apareciendo en las costas y los sembríos.

Un puñado de estudios del BCRP sobre los efectos económicos de la Oscilación del Sur (ENSO) y el Niño costero en la economía peruana de este año y los próximos ratifica que la situación es monstruosa. Lo es comparada con los efectos de pasados Niños, y también en sí misma. En el fuerte Niño de 1982/1983, el PBI cayó casi 12%. Esta vez el daño puede ir mucho más allá, y es probable que lo haga.

¿Cómo va a ser ese daño? La primera línea son las ciudades y casas derrumbadas, o el agro agotado por la sequía, y las familias que lo pierden todo. El BCR recoge esos dramas humanos en una abstracción: lo que vamos a ver producirá fuertes presiones inflacionarias y propiciará una reducción en el PBI de este año y el próximo. La preocupación de los trabajos es cómo calibrar la política monetaria adecuada a las circunstancias.

¿Veremos pronósticos algo más cálidos que los de las cifras económicas? Al nuevo gobierno le toca proporcionarlos a la ciudadanía y enfrentarlos con eficacia. Hasta el dramatismo de viejos videos puede servir para que la población en peligro pueda ponerse a buen recaudo. Lo que se precisa, entonces, es una cruzada instantánea contra esta catástrofe repetida por siglos.

Poner a cargo a un equipo técnico y a un “zar del Niño”, como se ha hecho antes, no le va a funcionar a Fujimori si ella misma no aparece a la cabeza del proceso. Asumir la conducción. Es una postura riesgosa, pero lo puede ser más aparecer en un segundo plano, enredada en problemas menores. Para instalarse en el primer plano y mantenerse allí, la presidenta tiene pocos días. El interino José María Balcázar debe estar buscando ya un gesto que lo favorezca en el tema.

Mientras tanto, algunos candidatos regionales y municipales se van a convertir, ellos también, en verdaderos Godzillas en el tema.