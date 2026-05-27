HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Los pasos prohibidos de Keiko, Neuhaus improvisa en debate y Mark Vito promete hablar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Moquegua entrega cerca de dos millones de soles en depósitos judiciales a favor de usuarios

La Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega certificados de pago por un total de casi 2 millones de soles, en beneficio de cientos de usuarios del sistema judicial.

Esta acción se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, enfocada en apoyar económicamente a familias necesitadas. Fuente: facebook.
Esta acción se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, enfocada en apoyar económicamente a familias necesitadas. Fuente: facebook.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó la entrega de certificados de pago de depósitos judiciales por un monto total de 1 millón 985 mil 489 soles, beneficiando a cientos de usuarios del sistema de justicia.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Recaudación Judicial (SINAREJ), se efectuó la entrega de 479 órdenes de pago correspondientes a procesos de alimentos, materia civil, laboral, reparaciones civiles y omisión a la asistencia familiar, conceptos que representan un importante apoyo económico para las familias y ciudadanos beneficiarios.

Esta acción forma parte de las actividades impulsadas por el Poder Judicial para acercar los servicios de justicia a la población y agilizar la atención de trámites judiciales pendientes, especialmente aquellos relacionados con derechos fundamentales y obligaciones alimentarias en favor de menores de edad.

El trabajo articulado entre magistrados, personal jurisdiccional y administrativo permitió priorizar la atención y entrega de los depósitos judiciales en las distintas sedes de la Corte de Moquegua, comprendiendo las provincias de Mariscal Nieto, Ilo, General Sánchez Cerro e Ichuña, garantizando una atención oportuna y eficiente a los usuarios.

Asimismo, la institución judicial destacó que estas jornadas buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, promoviendo una atención célere y humanizada, especialmente en casos que involucran la protección de niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de procesos judiciales.

Cabe resaltar que la campaña continuará hasta el 29 de mayo. En ese sentido, los usuarios que cuenten con algún depósito judicial relacionado con las materias antes mencionadas podrán acercarse a cualquiera de las sedes de la Corte Superior de Justicia de Moquegua para agilizar su trámite y efectuar la entrega del endoso correspondiente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Volquete cae a canal de riego Pasto Grande y provoca corte de agua en zonas agrícolas de Moquegua

Volquete cae a canal de riego Pasto Grande y provoca corte de agua en zonas agrícolas de Moquegua

LEER MÁS
Corte de Moquegua participó en actos protocolares por el 56° aniversario de la provincia de Ilo

Corte de Moquegua participó en actos protocolares por el 56° aniversario de la provincia de Ilo

LEER MÁS
Corte de Moquegua impulsa Campaña Nacional de Justicia y Derechos para niños, niñas y adolescentes

Corte de Moquegua impulsa Campaña Nacional de Justicia y Derechos para niños, niñas y adolescentes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Moquegua participó en actos protocolares por el 56° aniversario de la provincia de Ilo

Corte de Moquegua participó en actos protocolares por el 56° aniversario de la provincia de Ilo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025