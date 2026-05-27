Corte de Moquegua entrega cerca de dos millones de soles en depósitos judiciales a favor de usuarios

Esta acción se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, enfocada en apoyar económicamente a familias necesitadas. Fuente: facebook.

Esta acción se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, enfocada en apoyar económicamente a familias necesitadas. Fuente: facebook.

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En el marco de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó la entrega de certificados de pago de depósitos judiciales por un monto total de 1 millón 985 mil 489 soles, beneficiando a cientos de usuarios del sistema de justicia.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Recaudación Judicial (SINAREJ), se efectuó la entrega de 479 órdenes de pago correspondientes a procesos de alimentos, materia civil, laboral, reparaciones civiles y omisión a la asistencia familiar, conceptos que representan un importante apoyo económico para las familias y ciudadanos beneficiarios.

Esta acción forma parte de las actividades impulsadas por el Poder Judicial para acercar los servicios de justicia a la población y agilizar la atención de trámites judiciales pendientes, especialmente aquellos relacionados con derechos fundamentales y obligaciones alimentarias en favor de menores de edad.

El trabajo articulado entre magistrados, personal jurisdiccional y administrativo permitió priorizar la atención y entrega de los depósitos judiciales en las distintas sedes de la Corte de Moquegua, comprendiendo las provincias de Mariscal Nieto, Ilo, General Sánchez Cerro e Ichuña, garantizando una atención oportuna y eficiente a los usuarios.

Asimismo, la institución judicial destacó que estas jornadas buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, promoviendo una atención célere y humanizada, especialmente en casos que involucran la protección de niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de procesos judiciales.

Cabe resaltar que la campaña continuará hasta el 29 de mayo. En ese sentido, los usuarios que cuenten con algún depósito judicial relacionado con las materias antes mencionadas podrán acercarse a cualquiera de las sedes de la Corte Superior de Justicia de Moquegua para agilizar su trámite y efectuar la entrega del endoso correspondiente.