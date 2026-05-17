El detenido es acusado de estafar a más de 400 personas vía redes sociales. | Composición LR

El detenido es acusado de estafar a más de 400 personas vía redes sociales. | Composición LR

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La Policía Nacional detuvo en San Martín de Porres a Junior Castillo Sánchez, quien es investigado por presuntamente engañar a más de 400 personas con supuestas ventas de ropa femenina a través de Facebook Marketplace. Según las pesquisas de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, el implicado habría reunido más de S/120.000 en lo que va del año al ofrecer prendas que nunca llegaron a sus compradoras.

De acuerdo con la Policía, la supuesta red de fraude funcionaba bajo el nombre de Mia Design, una tienda en línea que difundía sacos, vestidos, blusas y pantalones para dama mediante publicaciones y videos en redes sociales. Las promociones exhibían prendas modernas y precios llamativos para atraer clientas en diversas zonas del país, según mostró América Noticias.

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Presunta red de estafa

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de una mujer que afirmó haber pagado alrededor de S/300 por unas prendas que jamás recibió. A partir de ese caso, los agentes siguieron el rastro de números telefónicos, perfiles de Facebook Marketplace y cuentas receptoras asociadas al investigado.

El coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas, señaló que la Policía detectó cuatro tiendas virtuales vinculadas con la venta de ropa femenina. Asimismo, explicó que muchas de las víctimas abonaban mediante billeteras digitales al confiar en la supuesta formalidad del negocio, pero, tras realizar la transferencia, los pedidos no se entregaban.

En el operativo ejecutado en San Martín de Porres, los agentes intervinieron a Junior Castillo Sánchez cuando caminaba por la vía pública. Al revisar los cuatro teléfonos celulares que portaba, la Policía halló más de 400 transferencias realizadas durante este año por distintas personas que, según los indicios, no recibieron las prendas ofrecidas.

Denuncias contra el detenido

Según la Dirincri, hasta ahora existen seis denuncias policiales, dos de ellas presentadas en provincias. No obstante, las autoridades estiman que la cifra real de afectados sería mucho mayor, porque muchas personas optan por no denunciar cuando el monto perdido es inferior a S/500.

Durante la intervención, el detenido sostuvo que acumulaba retrasos en las entregas y aseguró que trabajaba bajo un sistema de pedidos. También indicó que las prendas eran elaboradas por su esposa y que el negocio operaba con ventas 'mitad por mitad', declaraciones que quedaron incorporadas en la investigación policial.

Las diligencias siguen en curso para establecer si hay más agraviados o si otras personas participaron en esta presunta modalidad de estafa virtual.