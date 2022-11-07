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Miraflores: ¿por qué se llama así este distrito de Lima y cuál es su historia?

El distrito de Miraflores no solo se caracteriza por ser uno de los lugares turísticos más famosos de Lima, sino también por su peculiar nombre. Conoce por qué se llama así.

El distrito de Miraflores es uno de los principales destino turísticos de Lima. Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores
El distrito de Miraflores es uno de los principales destino turísticos de Lima. Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores
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Famoso por albergar el parque Kennedy y el centro comercial Larcomar, el distrito de Miraflores es uno de los principales lugares turísticos de Lima. Destaca, además, entre los municipios más modernos de la capital del Perú. Algo que también llama la atención de esta jurisdicción, que fue fundada el 2 de enero de 1857, es su peculiar nombre. ¿Deseas saber cuál es su origen? Aquí te lo contamos.

Miraflores es conocida también por ser uno de los puntos en el que es más caro poder adquirir un terreno o vivienda. Otra particularidad de este distrito es que se ubica frente al océano Pacífico.

PUEDES VER: Caja de Agua: ¿por qué se llama así esta popular urbanización de SJL y cuál es su historia?

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¿Por qué se llama Miraflores este famoso distrito de Lima?

En 1535, las órdenes religiosas de Lima contaban con sus santos predilectos. Estos eran venerados en las capillas laterales de las iglesias. La orden de la Merced contaba entre sus principales santos a San Miguel. Fue por ello que, aquel año, el fray Miguel de Orenes fundó la basílica de nuestra señora de la Merced en la quinta cuadra del jirón de la Unión de Lima.

Esta congregación fue una de las primeras en construir su sede en la capital del Perú. Posteriormente, sus integrantes decidieron dividir sus posesiones en potreros y colocarle un nombre especial a cada uno de ellos. Esto con la finalidad de sembrar menestras y verduras, así como cuidar su ganado.

A uno de los potreros se le denominó San Miguel de Miraflores. Fue en esta zona donde, a inicios del siglo XVII, se trasladó a “los primitivos miraflores”, según refiere el portal oficial del municipio, quienes vivieron en un comienzo en el malecón Balta.

Posteriormente, al momento de establecerse como distrito el 2 de enero de 1857, esta jurisdicción, que conservó su origen religioso, recibió su nombre en homenaje a la cartuja de Miraflores, un monasterio de una orden cristiana, que fue fundada por el rey Juan II en el año 1442 cerca a la ciudad de Burgos, España.

El parque Kennedy es uno de los principales atractivos del distrito de Miraflores

El parque Kennedy es uno de los principales atractivos del distrito de Miraflores. Foto: Andina

¿Cuál es la historia del distrito de Miraflores?

De acuerdo con la página oficial de dicho municipio, que recogió la tesis del ingeniero Carlos Jiménez, Miraflores perteneció en la época virreinal e inicios de la República a Magdalena.

Asimismo, obtuvo su categoría política y administrativa con una ley emitida el 2 de enero de 1857, promulgada por el presidente provisorio del Perú, Ramón Castilla. Además de Miraflores, se crearon en la misma fecha otros cinco municipios.

El distrito de Miraflores fue fundado el 2 de enero de 1857

El distrito de Miraflores fue fundado el 2 de enero de 1857. Foto: TripAdvisor

PUEDES VER: ¿Por qué se llama Carabayllo este popular distrito del Cono Norte de Lima?

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Primeros alcaldes del distrito de Miraflores

La batalla de Miraflores, ocurrida el 15 de enero de 1881, produjo un incendio en el distrito limeño que generó la pérdida de archivos municipales, los cuales contenían los nombres de los alcaldes que dirigieron el municipio entre los años 1857 y 1881.

Recién en 1964 se comenzó a designar a los alcaldes de manera popular, ya que antes de dicha fecha el Gobierno central elegía a la persona que dirigiría esta municipalidad. Además, entre 1970 y 1981, se volvió temporalmente al anterior sistema, puesto que, durante dicho tiempo, la Junta Militar fue la encargada de nombrar al alcalde.

¿Quién es el actual alcalde del distrito de Miraflores?

El actual alcalde de Miraflores es Luis Molina Arles. Le sucederá en el cargo Carlos, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Este dirigirá el municipio durante el periodo 2023-2026.

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