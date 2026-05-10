Oficial y confirmado por el Gobierno | Aumentan beneficio económico para jóvenes que van a ingresar al servicio militar, ¿a cuánto asciende?

El Gobierno del Perú oficializó un aumento del 50% en la asignación económica mensual para más de 45,000 jóvenes en el Servicio Militar Acuartelado, beneficiando a diferentes fuerzas armadas. | Foto: Andina

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El Gobierno oficializó el incremento de la asignación económica mensual para más de 45.000 jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas del Perú. La medida fue aprobada mediante la Ley N.º 32590 y establece un aumento del 50% en el beneficio económico destinado al personal militar que cumple funciones en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Según informó el Ministerio de Defensa, la norma beneficiará a 45.767 efectivos correspondientes a las plazas del personal militar 2026. Del total, 39.521 pertenecen al Ejército del Perú, 4.109 a la Marina de Guerra y 2.137 a la Fuerza Aérea del Perú. El incremento entrará en vigencia desde junio del año fiscal 2026 y será financiado con recursos institucionales de las Fuerzas Armadas y otras fuentes autorizadas por ley.

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Ley N.º 32590 oficializa aumento para personal del Servicio Militar Acuartelado

La nueva disposición publicada por el Gobierno autoriza al Ministerio de Defensa a implementar el incremento de la asignación económica mensual para los jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado. La norma busca actualizar el monto entregado de acuerdo con las funciones y responsabilidades que asume el personal militar durante su permanencia en las instituciones armadas.

El Ministerio de Defensa señaló que la medida también tiene como objetivo fortalecer las condiciones en las que se presta el servicio militar y contribuir al desarrollo personal de los jóvenes que integran las Fuerzas Armadas. Además, precisó que el financiamiento del aumento se realizará con cargo al presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2026.

Más de 45.000 jóvenes del Ejército, Marina y FAP serán beneficiados

La ley beneficiará a miles de jóvenes distribuidos en las tres instituciones militares del país. El Ejército del Perú concentra la mayor cantidad de efectivos favorecidos con 39.521 integrantes, seguido por la Marina de Guerra con 4.109 y la Fuerza Aérea del Perú con 2.137.

El Ministerio de Defensa reafirmó que continuará impulsando medidas orientadas al bienestar y reconocimiento del personal que realiza el Servicio Militar Acuartelado. La institución destacó que el incremento de la asignación económica forma parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones del servicio y fortalecer la participación de este grupo en las Fuerzas Armadas del país.