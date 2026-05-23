Es falso que Roberto Sánchez obtenga un 40% y Keiko Fujimori un 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, según encuesta de Ipsos

LO FALSO:

Roberto Sánchez tiene un 40% y Keiko Fujimori un 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, según Ipsos.

LO VERDADERO:

La última encuesta de esta empresa muestra que la candidata de Fuerza Popular cuenta con 39% de apoyo electoral y el candidato de Juntos por el Perú, 35%.

El diseño del supuesto sondeo difundido en Facebook guarda mucha similitud con las publicaciones de DatoWorld.

A través de redes sociales como Facebook se ha difundido una supuesta encuesta de Ipsos que otorga al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, 40% de intención de voto frente al 27% obtenido por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para la segunda vuelta presidencial que se realizará el 7 de junio.

Sin embargo, dicho estudio es falso, ya que el más reciente sondeo de Ipsos indica que Fujimori lidera la preferencia electoral con una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre Sánchez. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance registra más de 1.500 reacciones, 1.100 comentarios y 521 compartidos.

Post con más interacción en Facebook.

Supuesto sondeo contradice los resultados oficiales de Ipsos

Según la información publicada en el portal oficial de Ipsos Perú, la última encuesta de la empresa fue publicada el martes 19 de mayo y presenta resultados muy diferentes a los que circulan en redes sociales.

En dicho estudio, Keiko Fujimori logró 39% de intención de voto y Roberto Sánchez alcanzó 35%. Estas cifras desmienten la supuesta ventaja de 13 puntos atribuida al candidato de Juntos por el Perú en la imagen viral.

Los verdaderos resultados de intención de voto de Ipsos.

Asimismo, la publicación no incluye una ficha técnica que ayude a verificar su autenticidad, tal como lo establece el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que indica que toda encuesta debe tener información metodológica, como el nombre de la empresa, el tamaño de la muestra y el margen de error, entre otros datos.

La imagen replica el diseño de publicaciones de otra página en redes

Una búsqueda inversa de la imagen permitió identificar que el diseño de la supuesta encuesta guarda mucha similitud con las publicaciones de DatoWorld en plataformas como Instagram y X. DatoWorld es una plataforma digital dedicada a la cobertura electoral, la difusión de sondeos y el análisis de intención de voto, con especial enfoque en los países de América Latina.

Precisamente, dicha firma compartió el 19 de mayo los resultados oficiales de la última encuesta de Ipsos en sus redes sociales. En esa publicación se consignan las cifras reales: Keiko Fujimori con 39% y Roberto Sánchez con 35%.

El diseño es similar al de DatoWorld, que publicó el studio de Ipsos el 19 de mayo.

Conclusión

En Facebook se difundió una supuesta encuesta de Ipsos que otorgaba a Roberto Sánchez 40% de intención de voto frente al 27% de Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Sin embargo, el último sondeo oficial de Ipsos muestra que la candidata de Fuerza Popular lidera la preferencia electoral con 39%, mientras que el candidato de Juntos por el Perú alcanza 35%. Además, la publicación carece de ficha técnica y su diseño es similar al de publicaciones difundidas por DatoWorld.