Se capacitaron a Órganos Jurisdiccionales que implementarán el Expediente Judicial Electrónico en Tenencia, régimen de visitas

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La Corte Superior de Justicia de Sullana culminó la etapa de capacitaciones para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), la especialidad y subespecialidad Familia Civil – Proceso Único de Tenencia, Variación de Tenencia, Régimen de Visitas y Variación de Régimen de Visitas.

Las jornadas de capacitaciones que se realizaron de manera presencial en las sedes de Sullana y Talara estuvieron a cargo del jefe de Informática, Pablo Sosa Sócola, así como del Administrador del Módulo de Familia, Walter Quiroga Sullón, y del servidor de la Oficina de Informática, Paul Castro Hidalgo. En el caso de Ayabaca, la jornada se realizó de manera virtual.

La implementación del EJE permitirá la reducción de los tiempos en la atención de dichos procesos judiciales, además de permitir a los usuarios realizar el seguimiento en línea de los casos.

Cabe precisar que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante R.A N° 159-2026- CE-PJ, dispone a partir del lunes 25 de mayo la implementación del EJE y la MPE en Tenencia, Variación de Tenencia, Régimen de Visitas y Variación de Régimen de Visitas, en la Sala Civil de Sullana, el Primer Juzgado de Familia de Sullana, Juzgado de Familia de Talara y el Juzgado Mixto de Ayabaca.