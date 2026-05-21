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Apple hará historia en la MLS: transmitirá un partido grabado totalmente con un iPhone 17 Pro

El duelo entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC marcará un hito al ser grabado íntegramente con iPhone 17 Pro para Apple TV.

La MLS y Apple TV revolucionarán las transmisiones deportivas con un partido grabado totalmente con cámaras de iPhone 17 Pro.
La MLS y Apple TV revolucionarán las transmisiones deportivas con un partido grabado totalmente con cámaras de iPhone 17 Pro. | Difusión
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Apple TV anunció que transmitirá el primer gran evento deportivo profesional grabado completamente con iPhone 17 Pro. El histórico encuentro será el partido entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC por la Major League Soccer (MLS), programado para este 23 de mayo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro filmará en vivo un partido de la MLS.

Apple TV y la MLS apuestan por una transmisión inédita

El iPhone 17 Pro registrará imágenes durante todo el encuentro, incluido el calentamiento de los jugadores, las presentaciones oficiales, cámaras dentro de la portería y tomas del ambiente en el estadio. Además, gracias al reducido tamaño del dispositivo, se podrán capturar ángulos innovadores para acercar más a los aficionados a la acción.

Anteriormente ya se había utilizado el iPhone 17 Pro en transmisiones deportivas. En septiembre del 2025, Apple TV incorporó este celular durante un partido de 'Friday Night Baseball' entre Boston Red Sox y Detroit Tigers, donde se usó para tomas especiales y escenas cinematográficas dentro del estadio.

Apple señaló que los iPhone 17 Pro serán colocados en estabilizadores robotizados especializados, similares a los que se utilizan en producciones televisivas de alto nivel. Gracias a esta tecnología, los dispositivos podrán realizar movimientos dinámicos y tomas cinematográficas sin perder estabilidad ni calidad visual durante el partido.

Para reforzar la experiencia de transmisión, la empresa empleará Apple Log 2, una herramienta de grabación desarrollada para capturar con mayor precisión los contrastes de luz y sombra.

Además, Apple destacó la capacidad del procesador del iPhone 17 Pro para gestionar video en alta definición casi en tiempo real. El equipo también incorpora un sistema avanzado de estabilización óptica que permitirá seguir las jugadas más rápidas con imágenes más fluidas y precisas.

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Partido entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC marcará un precedente

La transmisión del duelo entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC representará el siguiente gran salto en las emisiones deportivas en vivo. El encuentro podrá verse a través de Apple TV desde las 9:30 p.m. (en Perú) y formará parte de la cobertura global de la MLS disponible en más de 100 países y regiones.

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