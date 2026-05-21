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Mejora tu WiFi en minutos: cómo un simple truco con papel aluminio puede aumentar la señal hasta un 20%

Conexiones lentas a internet en hogares con trabajo remoto pueden ser un problema. Un método casero con papel aluminio promete mejorar la señal entre 10% y 20%.

Una conexión lenta a internet puede afectar el trabajo remoto y el streaming en casa. Cada vez más personas buscan soluciones para optimizar su WiFi sin gastar en nuevos equipos.
Una conexión lenta a internet puede afectar el trabajo remoto y el streaming en casa. Cada vez más personas buscan soluciones para optimizar su WiFi sin gastar en nuevos equipos. | Foto: Dall-E
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Una conexión lenta a internet puede convertirse en un problema en hogares donde el trabajo remoto, las videollamadas o el streaming forman parte de la rutina diaria. Por eso, cada vez más personas buscan soluciones rápidas y económicas para mejorar la cobertura del wifi sin invertir en nuevos equipos o costosos repetidores de señal.

En los últimos años, un sencillo método casero comenzó a viralizarse en redes sociales debido a su capacidad para optimizar el alcance del router en determinadas zonas de la vivienda. Aunque no reemplaza una instalación profesional ni corrige problemas estructurales, muchos usuarios aseguran que puede aumentar la intensidad de la señal entre 10% y 20% en habitaciones alejadas del módem.

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¿Cuál es el truco con papel aluminio que puede aumentar la señal hasta un 20%?

El método consiste en colocar una lámina de papel aluminio curvada detrás del router para redirigir las ondas inalámbricas hacia sectores específicos del hogar donde la conexión suele ser más débil. La idea es crear una especie de reflector casero que concentre la señal, en lugar de permitir que se disperse en todas las direcciones alrededor del dispositivo.

Para aplicarlo, se recomienda cortar un trozo de aluminio de aproximadamente 20 por 30 centímetros y darle una ligera forma semicircular antes de ubicarlo detrás del módem. Luego, debe orientarse hacia el área donde se necesita mejorar la cobertura. Los especialistas aconsejan no cubrir completamente el equipo para evitar acumulación de calor que pueda afectar su funcionamiento.

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¿Por qué funciona eso?

La explicación se basa en principios físicos relacionados con la propagación de las ondas electromagnéticas. Los routers transmiten internet utilizando frecuencias de 2,4 y 5 GHz que pueden reflejarse en superficies metálicas. El aluminio actúa como una barrera reflectante que modifica la dirección de la señal y la concentra hacia un punto concreto del espacio.

Este efecto es similar al funcionamiento de una antena parabólica. En lugar de emitir cobertura de manera uniforme en todas las direcciones, el reflector ayuda a 'empujar' parte de la señal hacia adelante, aumentando la intensidad en ciertas habitaciones.

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