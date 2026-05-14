Corte del Santa entrega más de un millón de soles en depósitos judiciales para menores

El informe del Poder Judicial resalta que la implementación de depósitos judiciales electrónicos ha optimizado la entrega de recursos. Fuente: difusión.

El informe del Poder Judicial resalta que la implementación de depósitos judiciales electrónicos ha optimizado la entrega de recursos. Fuente: difusión.

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Con una ejecución que asciende a 1.432.560 soles en órdenes de pago emitidas, la Corte Superior de Justicia del Santa se posicionó en el 8.° lugar del escalafón nacional durante la campaña Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta cifra refleja la celeridad del distrito judicial en la tramitación de beneficios económicos destinados principalmente a pensiones de alimentos.

El reporte estadístico del Poder Judicial destaca que, gracias a la implementación de los depósitos judiciales electrónicos, la jurisdicción del Santa ha logrado optimizar la entrega de recursos. La jornada, que busca garantizar el sustento de las personas en situación de vulnerabilidad, ha permitido procesar miles de solicitudes de manera virtual a nivel nacional.

Hasta este miércoles, las órdenes de pago emitidas son del orden del 61,4% en materia laboral, 29% por alimentos, 2,4% por omisión y 6,5% corresponden a reparación civil.