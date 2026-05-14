Juzgado del Santa resuelven en solo dos días a través de la oralidad procesos sobre tenencia y régimen de visitas

Durante el 29.° Aniversario del distrito judicial, Cáceres Valencia resalta el compromiso y liderazgo en la implementación del Sistema Corporativo de Familia. Fuente: difusión.

Durante el 29.° Aniversario del distrito judicial, Cáceres Valencia resalta el compromiso y liderazgo en la implementación del Sistema Corporativo de Familia. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Juez Johnny Cáceres Valencia resalta liderazgo y compromiso del citado distrito judicial en este tema

El consejero responsable del programa presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, informó que en la Corte Superior del Santa un proceso por tenencia y régimen de visitas fue resuelto en una audiencia especial extraordinaria en solo dos días hábiles.

“Detrás de ese resultado no solo hay cifras o indicadores, sino una familia que obtuvo una respuesta rápida y derechos protegidos a tiempo”, remarcó el magistrado.

Cáceres Valencia participó, en representación de la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en el acto por el 29.° Aniversario del referido distrito judicial, que coincidió también con la implementación del Sistema Corporativo de Familia y el plan piloto de oralidad en esta especialidad.

La autoridad judicial resaltó que este logro es una muestra concreta de que, cuando existe compromiso, articulación y voluntad de cambio, la justicia puede llegar de manera oportuna a quienes más la necesitan.

“Con este avance, la Corte del Santa se convierte en la tercera en implementar este año el piloto de oralidad en materia de familia, con lo cual reafirma su liderazgo y compromiso con la modernización del servicio de justicia”, agregó.

Por ello, expresó su reconocimiento al presidente de la Corte, Óscar Ramiro Pérez Sánchez, así como a las juezas y los jueces, funcionarios y servidores jurisdiccionales y administrativos, quienes con su esfuerzo, dedicación y vocación de servicio hicieron posible este resultado.

Trabajo articulado

El magistrado remarcó que el Sistema Corporativo de Familia permitirá que los órganos jurisdiccionales trabajen de manera articulada, optimicen esfuerzos y brinden respuestas más oportunas y eficientes a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la oralidad en los procesos de tenencia y régimen de visitas fortalecerá la inmediación entre el juez y las partes procesales, facilitando audiencias más dinámicas y orientadas a soluciones más rápidas y efectivas.

“Esto no solo representa un cambio de estructura o de metodología de trabajo, sino una nueva forma de entender la justicia: más rápida, sensible y comprometida con la protección de las familias, los niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que uno de los aspectos más valiosos de este modelo es la participación temprana del equipo multidisciplinario en estrecha coordinación con las juezas y jueces de familia.

“Esta intervención integral permite escuchar, orientar y acercar a las partes procesales antes de que el conflicto se profundice, así como construir acuerdos, reducir la confrontación y proteger de manera efectiva el interés superior de niños y niñas”, indicó.

El Sistema Corporativo de Familia de la Corte del Santa está conformado por los siguientes órganos jurisdiccionales: 1.er, 2.°, 3.er y 4.° Juzgado Especializado de Familia del Santa con sus respectivos equipos jurisdiccionales, administrativos y multidisciplinarios.