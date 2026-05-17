Muere chofer de combi que había sido quemada por extorsionadores en Santa Anita: le pedían S/20 diarios

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Jorge Janampa Zamora, de 44 años, falleció tras permanecer internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue luego de que la combi en la que descansaba fuera incendiada por presuntos extorsionadores en el distrito de Santa Anita.

El ataque ocurrió durante la madrugada del jueves 14 de mayo, en el sector Parque 4 de la asociación Praderas de Pariachi. Según las imágenes de cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron hasta el vehículo y le prendieron fuego cuando el conductor se encontraba en el interior de la unidad.

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Chofer sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo

Tras el atentado, vecinos de la zona intentaron apagar las llamas con baldes de agua hasta la llegada de los bomberos. El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permaneció en la unidad de Trauma Shock con ventilación mecánica.

De acuerdo con el reporte médico difundido por el hospital, Janampa Zamora presentaba quemaduras en aproximadamente el 80% del cuerpo y su estado era crítico. La noche del viernes 15 de mayo se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

Ataque estaría vinculado al cobro de cupos

Las primeras investigaciones apuntan a que el atentado estaría relacionado con extorsiones contra transportistas que operan en la zona. Familiares y compañeros de la víctima señalaron que el conductor habría recibido amenazas previas por negarse a pagar cupos de S/20 diarios.

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del ataque, mientras los transportistas exigen mayores medidas de seguridad frente al incremento de casos de extorsión en Lima.

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