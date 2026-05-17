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Sociedad

Amazonas: emiten fallo en lengua awajún mientras persisten casos de abuso a menores en Condorcanqui

La decisión de prisión preventiva por seis meses contra Wilde Jempe incorpora criterios de justicia intercultural y establece medidas de protección para la víctima de violación.

La justicia intercultural ha dado un paso significativo en Amazonas al emitir, por primera vez en lengua awajún, una resolución de prisión preventiva por presunta violación de una menor.
La justicia intercultural ha dado un paso significativo en Amazonas al emitir, por primera vez en lengua awajún, una resolución de prisión preventiva por presunta violación de una menor. | Andina
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La justicia intercultural volvió a ponerse a prueba en Amazonas. Un juzgado de Condorcanqui emitió, por primera vez en lengua awajún, una resolución de prisión preventiva contra un hombre investigado por la presunta violación de una menor de edad.

La decisión busca garantizar que las partes comprendan el proceso judicial, aunque también vuelve a evidenciar la compleja situación de violencia sexual que enfrentan niñas y adolescentes indígenas en esta provincia amazónica.

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Dictan prisión preventiva a sujeto en Condorcanqui

El Juzgado Subespecializado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Yutupis dictó seis meses de prisión preventiva contra Wilde Jempe Nugkum (33). La resolución fue traducida al awajún con apoyo de un intérprete debido a que el padre de la víctima y el abogado del acusado hablan esa lengua originaria.

El fallo, emitido por el juez James Roberto Polo Tocas, incorporó criterios de justicia intercultural al analizar el caso dentro del contexto social y comunitario del pueblo awajún. Sin embargo, la resolución remarca que, tratándose de una presunta agresión sexual contra una menor, prevalece el interés superior del niño.

"Se ha tomado en cuenta la declaración de la menor víctima (perteneciente al pueblo Awajún), cuya veracidad se analiza, entendiendo que el trauma en contextos indígenas puede manifestarse de formas distintas a los entornos urbanos", se señala en los presupuestos de la resolución.

El juzgado también dispuso medidas de protección para evitar represalias o estigmatización contra la víctima dentro de su comunidad. Para ello, ordenó la coordinación entre el Centro Emergencia Mujer (CEM) y las autoridades comunales de Yutupis. Asimismo, se estableció que el investigado reciba información sobre el proceso en su lengua materna.

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Casos de abuso sexual a menores indígenas

La decisión judicial ocurre en una provincia marcada por reiteradas denuncias de violencia sexual contra menores indígenas. A inicios de este año, el Poder Judicial implementó en Condorcanqui el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), luego de que diversas instituciones alertaran sobre casos de niñas víctimas de violación, incluso con contagios de VIH y sin acceso oportuno a tratamiento.

Actualmente, el sistema cuenta con juzgados especializados en Santa María de Nieva, Yutupis y Huampami, además de unidades penales dedicadas a investigar delitos como violación, feminicidio y tocamientos indebidos.

También se habilitaron deslizadores fluviales para que magistrados puedan llegar a comunidades alejadas donde las denuncias suelen tardar días o semanas en ser atendidas.

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