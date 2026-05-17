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Sociedad

Pacientes oncológicas denuncian retrasos de hasta un año en acceso a tratamientos pese a Ley del Cáncer

Piden soluciones y alegan que cambios en los equipos evaluadores han interrumpido expedientes, lo que ha hecho más difícil el acceso a terapias y medicinas, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad.

Pacientes con cáncer de mama denuncian retrasos de hasta un año en acceso a tratamientos
Pacientes con cáncer de mama denuncian retrasos de hasta un año en acceso a tratamientos | Andina
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Asociaciones de pacientes oncológicas alertaron que los retrasos en la evaluación de medicamentos de alto costo dentro de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) estarían impidiendo que mujeres con cáncer de mama temprano accedan oportunamente a tratamientos innovadores en el sistema público de salud.

Según denunciaron, algunos expedientes permanecen paralizados hasta por 365 días, pese a que la Ley Nacional del Cáncer establece que estos procesos deben resolverse en un máximo de 45 días hábiles.

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RENETSA bajo la mira

Las asociaciones cuestionan especialmente el desempeño de RENETSA, organismo encargado de evaluar la incorporación de medicamentos de alto costo al sistema público.

De acuerdo con información expuesta el 3 de marzo ante la Comisión de Salud del Congreso por la directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de RENETSA, doctora Gilezi Gía, entre 2023 y 2025 se realizaron 16 evaluaciones de tecnologías para cáncer de mama. Siete de ellas correspondían a tratamientos para estadios tempranos, pero solo uno fue aprobado.

Pacientes y colectivos aseguran además que algunos medicamentos llevan más de 10 meses en evaluación sin recibir respuesta definitiva. Incluso, indicaron que ciertos tratamientos han sido rechazados hasta en tres oportunidades. Entre los principales cuestionamientos figura la paralización de evaluaciones desde octubre de 2025, tras la aprobación de una nueva directiva técnica para estos procesos.

Medicamentos rechazados en Perú sí fueron aprobados en otros países

Algunos medicamentos rechazados se usan en otros sistemas de salud de América Latina y Europa. Entre ellos figura el trastuzumab emtansina, aprobado en países como Brasil, Chile, Uruguay, Francia, Alemania, Inglaterra, España y Escocia.

A esta lista se suman el olaparib, autorizado en El Salvador, Francia, Inglaterra, Alemania, España y Escocia; el abemaciclib, aprobado en Francia, Alemania, Reino Unido y Escocia; y el pertuzumab, utilizado en Argentina, Uruguay, Alemania, Inglaterra y Escocia.

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Exigen soluciones al Estado

La preocupación aumentó luego de que el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, anunciara ante el Congreso la elaboración de una nueva norma técnica para agilizar las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Sin embargo, asociaciones de pacientes sostienen que actualmente existe un marco legal suficiente y que el problema radica en el incumplimiento de los plazos establecidos.

“No estamos pidiendo cambiar el proceso técnico ni eliminar evaluaciones. Lo único que pedimos es que los expedientes pendientes avancen dentro del tiempo que establece la ley. Cada retraso significa una paciente que sigue esperando mientras la enfermedad avanza”, remarcó Giannina Orellana, presidenta de la asociación Por un Perú sin Cáncer.

Las organizaciones también alertaron que algunos cambios en los equipos evaluadores habrían interrumpido expedientes ya iniciados, retrasando aún más el acceso a terapias destinadas no solo a tratar el cáncer, sino también a evitar recaídas en pacientes que lograron superar la enfermedad en una primera etapa.

Cáncer de mama avanza en Perú

La preocupación se da en medio del aumento de casos de cáncer de mama en el país. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), cada año se detectan cerca de 7.797 nuevos casos de esta enfermedad en Perú, lo que equivale a aproximadamente 21 diagnósticos diarios. Además, 2.279 mujeres fallecieron el último año por esta neoplasia.

“Detrás de cada cifra hay madres, hijas y familias enteras esperando una oportunidad para seguir viviendo”, señaló Orellana. La representante advirtió que las demoras pueden ser determinantes para pacientes diagnosticadas en estadios tempranos, donde el tratamiento oportuno incrementa significativamente las probabilidades de cura y reduce el riesgo de recaídas o metástasis.

Según explicó, cerca de 3.000 casos de cáncer de mama son detectados tempranamente cada año; sin embargo, muchas pacientes no logran acceder a terapias innovadoras ya utilizadas en otros países de la región. “El tiempo en cáncer no es un trámite administrativo. Cuando una evaluación se retrasa durante meses, también se retrasa la posibilidad de prevenir recaídas y salvar vidas”, sostuvo.

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