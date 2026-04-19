El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

Un laboratorio clandestino, con capacidad de producción semanal superior a los 500 kilos de cocaína, fue desmantelado por las tropas del Ejército en Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), jurisdicción de Ayacucho. El complejo para elaborar drogas habría sido manejado por un clan con conexión internacional.

Fue en el distrito de Sumangari, provincia de La Mar, hasta donde llegaron los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos Lince N° 2, perteneciente a la 2da Brigada de Infantería del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la supervisión del Ministerio Público, para propinar un certero golpe contra el narcotráfico.

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En una zona apartada y selvática se cumplió una maniobra ofensiva que permitió la ubicación de esa infraestructura clandestina, que estaba destinada al procesamiento de clorhidrato de cocaína, informó el sector Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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Durante el despliegue, las fuerzas del orden ubicaron e intervinieron la infraestructura. En el lugar se halló una poza de maceración activa con aproximadamente 3.450 kilos de hoja de coca en proceso y cerca de 5.000 kilos de detritus. Asimismo, se identificaron dos pozas de decantación acondicionadas para el procesamiento químico de la droga.

Como resultado de la operación, se incautaron 360 kilos de sulfato de cocaína almacenados en recipientes de gran capacidad. Todo el material encontrado fue destruido e incinerado en el lugar, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1100 y en presencia de representantes del Ministerio Público.