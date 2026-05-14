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Judicialidad

Proceso de tenencia y régimen de visitas se resolvió en breve plazo a través de la mediación judicial

Corte de Piura demuestra que la mediación en procesos de tenencia y visitas facilita soluciones rápidas.

En menos de dos meses y medio, se resolvió una demanda durante la Campaña Nacional Simultánea de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Fuente: difusión.
En menos de dos meses y medio, se resolvió una demanda durante la Campaña Nacional Simultánea de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Fuente: difusión.
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La mediación permite resolver en el más breve plazo un proceso de tenencia y régimen de visita. Un ejemplo de ello sucedió en el Segundo Juzgado Especializado de Familia de Piura, a cargo de la jueza Adaía Eliasib More Huamán, quien resolvió una demanda en menos de dos meses y medio, en el marco de la Campaña Nacional Simultánea de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que se desarrolla durante mayo.

Durante la audiencia, ambas partes participaron junto con el mediador, el psicólogo del equipo multidisciplinario Carlos Aguilar Cisneros, quien acompañó a los padres durante el proceso e impulsó la búsqueda de acuerdos pacíficos.

Asimismo, la magistrada aprobó los acuerdos alcanzados por las partes sobre la tenencia a cargo de la madre, así como el régimen de visitas coordinadas para el padre, con lo que garantizó el bienestar del menor y evitó la prolongación innecesaria del conflicto familiar.

Cabe destacar que en estas diligencias de procesos de familia también se aplica la oralidad, que, junto con la mediación, permite a las partes alcanzar consensos de manera rápida, con prioridad en el interés superior de los niños, niñas o adolescentes involucrados.

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