Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

El empresario José Carlos Estrada Huayta, uno de los condenados por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto fue capturado hoy luego de más de 11 años desde que se cometió el crimen en septiembre de 2014. Él se encontraba entre los más buscados del país y el gobierno ofrecía una recompensa de 50 mil soles por su captura.

Estrada Huayta fue capturado tras permanecer prófugo, pese a que ya existía una condena de 28 años y 3 meses de prisión, confirmada en segunda instancia, por el asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.

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Las viudas de Saweto van encontrando justicia.

Este caso marcó un antes y un después en la lucha contra la tala ilegal y la violencia hacia defensores indígenas en la Amazonía peruana.

Ahora será puesto a disposición del juzgado correspondiente para la ejecución inmediata de su sentencia y su traslado a un penal para cumplir su condena.

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En agosto del 2025 la Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, confirmó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix como coautores, y a Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta como autores mediatos por el delito de homicidio calificado con las circunstancias agravantes de alevosía en agravio de los líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamayo Saweto, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.

Durante la audiencia, la Sala incrementó de S/200000 a S/400000 la reparación civil, los cuales deberán ser pagados de forma solidaria por los sentenciados a favor de los sucesores de los agraviados, correspondiendo S/100000 para cada sucesor de los agraviados.

MADERAS EXTRAIDAS

De acuerdo a la tesis fiscal, el 5 de abril de 2013, Edwin Chota, jefe de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, denunció ante la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali la presencia de más de 800 trozas de madera extraídas ilegalmente, presuntamente por los hermanos Atachi Félix, Eurico Mapes Gomes y Walter Ponce.

Estas trozas estaban marcadas irregularmente y almacenadas en el puerto del aserradero San Juan de Pucallpa. Además, los comuneros denunciaron amenazas de muerte contra sus dirigentes, en particular contra Leandro Camacho Ramírez.

Tras la denuncia, según el representante del Ministerio Público, el 8 de abril de 2013, inspectores de la Dirección Forestal verificaron en la empresa MAGISELVA la existencia de más de 650 trozas de madera de diferentes especies, atribuyendo la extracción a los mismos responsables.

Ese mismo día, Chota y Jorge Ríos Pérez comunicaron a la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental la persistencia de la tala ilegal en su territorio. La Fiscalía realizó diligencias en el aserradero Forza Nuova E.I.R.L, donde se hallaron 986 trozas, disponiéndose su inmovilización e incautación parcial, al no contar con documentación válida.

AMENAZAS Y CRIMEN

Durante las diligencias, la Fiscalía señaló que Edwin Chota y otros dirigentes de Saweto denunciaron nuevas amenazas de muerte por parte de Hugo Soria Flores y familiares de los madereros denunciados.

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Pese a ello, continuaron informando a las autoridades sobre la extracción ilegal y la habilitación de campamentos de tala en el Alto Tamaya. La Fiscalía en materia ambiental y el OSINFOR corroboraron posteriormente la presencia de trozas y viales de arrastre en concesiones forestales vinculadas a la empresa ECOFUSAC, así como deudas y graves infracciones contractuales.

Paralelamente, según el fiscal, entre 2013 y 2014, representantes de ECOFUSAC y sus allegados interpusieron denuncias penales contra Edwin Chota y comuneros de Saweto, acusándolos de homicidio, falsedad ideológica, narcotráfico y amenazas.

Estas denuncias fueron vistas por la comunidad como represalias frente a la defensa de su territorio. Chota, por su parte, continuó elevando informes y oficios a OSINFOR, denunciando la tala indiscriminada y solicitando la supervisión de concesiones forestales, en las que señalaba directamente a los Mapes y Atachi como principales depredadores.

En agosto de 2014, el fiscal sostuvo que Edwin Chota, junto a otros tres dirigentes de Saweto, emprendió un viaje hacia la comunidad indígena de Apiwtxa (Brasil) para tratar la problemática de la tala ilegal.

El 1 de septiembre fueron emboscados y asesinados en el sector Varadero, crimen atribuido a los hermanos Atachi Félix y Eurico Mapes, por encargo de José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores.

Días después, sus cuerpos y restos fueron hallados en la ribera del río Putaya. Posteriormente, OSINFOR concluyó en sus supervisiones que la empresa ECOFUSAC incurrió en tala ilegal, lo que llevó a sanciones, multas y a la caducidad de su concesión forestal.