Reportan fuerte incendio en inmueble de San Juan de Lurigancho: bomberos ya atienden el siniestro

Un incendio se registra la tarde de este 4 de mayo en San Juan de Lurigancho. La emergencia inició al promediar las 4.00 p. m. y afecta un inmueble ubicado en el pasaje José Olaya, en el sector de Caja de Agua.

Al menos seis unidades y una ambulancia se han trasladado hasta el lugar para atender el siniestro, de acuerdo con la página oficinal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.