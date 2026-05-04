Reportan fuerte incendio en inmueble de San Juan de Lurigancho: bomberos ya atienden el siniestro
La emergencia inició al promediar las 4.00 p. m. en el pasaje José Olaya del sector Caja de Agua. Una ambulancia también acudió a la zona para atender a posibles heridos.
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Un incendio se registra la tarde de este 4 de mayo en San Juan de Lurigancho. La emergencia inició al promediar las 4.00 p. m. y afecta un inmueble ubicado en el pasaje José Olaya, en el sector de Caja de Agua.
Al menos seis unidades y una ambulancia se han trasladado hasta el lugar para atender el siniestro, de acuerdo con la página oficinal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.