La Nacional: la cocina criolla llega a La Mar liderado por el chef Rafael Piqueras

Rafael Piqueras liderará en el desarrollo de la carta, en el cual se destaca su enfoque contemporáneo de la cocina criolla. | Foto: La República / Elvis Cairo / URPI-LR

Rafael Piqueras liderará en el desarrollo de la carta, en el cual se destaca su enfoque contemporáneo de la cocina criolla. | Foto: La República / Elvis Cairo / URPI-LR

El último jueves 26 de marzo, se abrió un nuevo local de La Nacional en La Mar en Miraflores, en una de las zonas más culinarias de la ciudad. Junto al reconocido chef Rafael Piqueras y al CEO Civitano Stefano Susffalich, se dio inicio a este regreso al lugar donde comenzó La Nacional.



"Esta es una nueva apertura en La Mar, nació en La Mar, volvemos con una propuesta distinta, renovada, con platos que la gente va a degustar, con ciertas innovaciones, donde verán desde un ceviche amazónico, pastel de choclo, entre otros platos. Lo que hacemos es un paseo por el Perú a través de la comida", comentó Piqueras para La República.

Rafael Piqueras liderará en el desarrollo de la carta, en el cual se destaca su enfoque contemporáneo de la cocina criolla. El reconocido chef, quien fue el primer latinoamericano en estar en Madrid Fusión (2003-2004), uno de los eventos gastronómicos más grandes del mundo, deleitará a todos los comensales con la fusión de la tradición y evolución.

"Es una cocina criolla que te hace un recorrido por todo el Perú, es una comida que te va a hacer entrar y salir mejor de cómo llegaste", comentaba entre risas Piqueras mientras invitaba a todos los comensales a que puedan ir al nuevo local de La Nacional.

Expansión de La Nacional

En entrevista, Stefano Susffalich, CEO del Grupo Civitano, mencionó que se tiene pensado expandir por otros lugares a La Nacional, por lo que muy pronto se abrirá un nuevo restaurante en el nuevo distrito gastronómico de Megaplaza.

Una nueva propuesta gastronómica conectará la tradición y evolución en una de las zonas más culinarias de la ciudad.

"Queremos que se convierta en un punto de encuentro para el barrio, donde los vecinos puedan disfrutar lo mejor de nuestra cocina en un ambiente cómodo y cercano (sobre La Nacional en La Mar). Además, seguimos avanzando con el crecimiento de la marca y muy pronto estaremos presentes en el nuevo distrito gastronómico de Megaplaza", declaró el CEO para La República.



Esta nueva experiencia, donde se encuentran sabores exquisitos, acerca más a las personas para poder disfrutar de la gastronomía peruana. Sobre todo, con el enfoque de La Nacional, mezclando la tradición, con la evolución.