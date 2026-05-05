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Café con rostro de mujer: Starbucks visibiliza el trabajo de caficultoras de Junín en edición especial

La cadena destaca el trabajo de más de 70 productoras peruanas que participaron en la creación del café, disponible en el país y en otros 20 mercados de América Latina.

El cultivo del café en Satipo, Junín, destaca por el liderazgo de más de 70 mujeres caficultoras. Fuente: URPI LR.
El cultivo del café en Satipo, Junín, destaca por el liderazgo de más de 70 mujeres caficultoras. Fuente: URPI LR.
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En las zonas cafetaleras de Satipo, en la región Junín, el cultivo del café tiene un rostro cada vez más visible: el de las mujeres. En la comunidad de Caniari, distrito de Pangoa, más de 70 caficultoras lideran la producción y sostienen la economía de sus familias, en un contexto donde históricamente su trabajo ha sido poco reconocido. 

La reciente presentación de una edición especial de café de Starbucks Perú busca precisamente revertir esa invisibilidad. Más que un lanzamiento comercial, la propuesta apunta a reconocer el rol clave de las mujeres dentro de la cadena de valor cafetalera, desde el cultivo hasta la calidad final del producto que llega a la taza de cada cliente.

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Sostenibilidad desde el origen

En diálogo con La República, Cristel Delgado, Country Manager de Starbucks, destacó que uno de los ejes principales de esta iniciativa es la sostenibilidad, entendida no solo como cuidado ambiental, sino también como mejora en las condiciones de trabajo. En esa línea, indicó que se implementaron herramientas concretas como la donación de 40 camas de secado, fundamentales para evitar la pérdida del grano en una zona caracterizada por lluvias constantes. 

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El I Foro Café Mujeres Junín amplifica las voces de caficultoras, celebrando su liderazgo. Fuente: URPI LR.

"Estas estructuras permiten optimizar el proceso productivo y, al mismo tiempo, aliviar la carga diaria de las productoras, quienes pueden compatibilizar sus labores agrícolas con responsabilidades familiares", resaltó. A ello se suma la capacitación en prácticas de cultivo responsable, orientadas a mejorar la calidad del café y reducir el impacto ambiental. 

Equidad y reconocimiento

La elección de trabajar con caficultoras no responde a una casualidad, sino a una decisión consciente de visibilizar brechas de género en el sector agrícola. Según explicó la representante de la marca durante el relanzamiento, el objetivo es contribuir a una sociedad con mayores oportunidades e igualdad, destacando que las mujeres cumplen un rol económico tan relevante como el de los hombres. 

En este caso, el homenaje se construye a partir de la propia realidad de la comunidad de Caniari: fueron las mujeres quienes lideraban el trabajo cafetalero, y por ello el producto lleva su nombre y su historia.

Un foro para escuchar sus historias

El lanzamiento estuvo acompañado por el I Foro Café Mujeres Junín, un espacio creado para amplificar las voces de las caficultoras y compartir sus experiencias con el público. La actividad permitió que mujeres de distintas edades y profesiones conozcan de cerca el origen del café, prueben el producto y conecten con las historias detrás de cada grano. 

El evento también abordó el papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector cafetalero, resaltando su liderazgo y contribución al desarrollo de sus comunidades.

Inspiración más allá del café

La jornada incluyó además un panel con mujeres que han destacado en distintos ámbitos, como la educación inclusiva, el deporte adaptado y la gestión pública. Sus testimonios, marcados por la resiliencia y la superación de adversidades, reforzaron el mensaje central del encuentro: la necesidad de generar más espacios de visibilidad y oportunidades para las mujeres.

Así, el café se convirtió en un punto de partida para una conversación más amplia sobre equidad, inclusión y desarrollo sostenible.

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Starbucks Perú lanza una edición especial de café para visibilizar el rol esencial de las mujeres en la cadena de valor cafetalera. Fuente: URPI LR.

Entre las ponentes se encontraba Liliana Mayo, fundadora y directora del Centro Ann Sullivan del Perú, quien es referente internacional en educación inclusiva, con más de 40 años de experiencia. Durante su participación contó su experiencia transformando la vida de miles de personas y promoviendo oportunidades reales desde la educación, la inclusión y el desarrollo humano.

Otro momento que generó fuertes aplausos fue la intervención de Pilar Jáuregui, destacada deportista peruana y referente del parabádminton. Su historia está marcada por la resiliencia, la disciplina y el alto rendimiento, inspirando a nuevas generaciones y ampliando la conversación sobre inclusión.

El foro se complementó con la participación de Ana María Choquehuanca, economista, empresaria y exministra de Estado, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y empresarial. Asimismo, ha impulsado iniciativas clave para el desarrollo de las MYPE y la equidad de género, consolidándose como una voz influyente en el país. 

Un reconocimiento que cruza fronteras

La edición especial no solo se comercializa en Perú, sino que ha sido distribuida en más de 20 países de América Latina y el Caribe, llevando consigo la historia de las caficultoras de Junín. 

Este alcance internacional representa una oportunidad para posicionar el café peruano en mercados globales, pero también para visibilizar el trabajo de quienes lo hacen posible. En un sector donde las brechas de género persisten, iniciativas como esta buscan abrir camino hacia un reconocimiento más justo y sostenible.

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