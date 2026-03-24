Vecinos del Huánuco evidenciaron los debordes del río Huallaga desde sus casas | Captura de TikTok

Vecinos del Huánuco evidenciaron los debordes del río Huallaga desde sus casas | Captura de TikTok

El río Huallaga alcanzó un nivel considerado crítico durante la madrugada de este 24 de marzo, y ha encendido las alertas en la región Huánuco, una de las más golpeadas por las lluvias intensas de los últimos días en nuestro país.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el caudal llegó al umbral rojo en un punto clave de control, lo que incrementa el riesgo de emergencias en zonas pobladas cercanas. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) precisó que el nivel registrado fue de 1.817,31 m.s.n.m en la estación Taruca, ubicada en el distrito de Santa María del Valle.

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Nivel del río Huallaga supera umbral rojo

El reporte técnico del Senamhi detalla que el incremento del flujo ribereño tuvo como consecuencia la superación del límite de seguridad establecido, marcando una situación de riesgo alto. La estación de control Taruca es un punto estratégico para evaluar el comportamiento de la corriente en esta parte del país, por lo que su registro en nivel rojo implica una probabilidad significativa de desbordes. Además, se evidenció una tendencia ascendente del nivel del agua, lo que refuerza la necesidad de vigilancia constante ante posibles cambios bruscos en el caudal.

En este contexto, las autoridades identificaron como potenciales zonas afectadas a los centros poblados de Taruca, Chunapampa, Taulligan, Shuruyoij, Colpa Baja, Huánuco, Huayllapampa, Mayorgo, Santa María del Valle, Chauragra, Pacapucro y Goyma. Sectores en los que no solo existe riesgo de inundación, sino también de “erosión en las márgenes”, lo que podría comprometer viviendas, terrenos agrícolas y otras áreas habitadas.

Asimismo, se prevé que la fuerza del agua pueda ocasionar daños en infraestructura pública ubicada en zonas cercanas al río, lo que afectaría la conectividad y las actividades económicas locales.

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Recomendaciones a la población ante emergencia

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a las riberas y suspender cualquier actividad en zonas próximas al cauce. Estas medidas buscan reducir la exposición al peligro en caso de un incremento repentino del nivel del agua.

También se instó a los habitantes a identificar rutas de evacuación y dirigirse hacia zonas seguras si la situación lo amerita, como parte de las acciones preventivas ante una posible emergencia hidrológica.

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