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Sociedad

Sicarios acribillan a mototaxista de la empresa TransLima Norte en plena vía pública en Carabayllo

Testigos señalan que la víctima fue interceptada por dos sujetos en moto lineal que le dispararon a quemarropa en la avenida Chimpu Ocllo, en Santa Isabel.

Testigos señalan que dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a la víctima.
Testigos señalan que dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a la víctima. | Composición LR | Difusión
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Un mototaxista, identificado como Víctor Fernando Corrales, de 31 años, fue ultimado la tarde del domingo 3 de mayo en la urbanización Las Garas, en la ampliación de la avenida Chimpu Ocllo, en Santa Isabel, Carabayllo.

El suceso se registró cerca de las 4.35 p. m., luego de que el personal de patrullaje del distrito recibiera una alerta desde la central de cámaras y monitoreo sobre una persona caída en la vía pública.

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Víctima habría sido perseguida

Cuando llegaron al punto señalado, los agentes hallaron a un hombre con impactos de bala y sin signos de vida. A escasos metros, también encontraron un mototaxi de placa 7425-FB, perteneciente a la empresa Consorcio TransLima Norte S. A. C.

De acuerdo con vecinos de la zona, la víctima habría sido seguida por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal. Según estos testimonios, los agresores le cerraron el paso y efectuaron varios disparos, uno de ellos en la cabeza, antes de escapar en dirección desconocida.

Al lugar acudió personal policial de la comisaría de Santa Isabel, que acordonó el área para las diligencias de ley. Las pesquisas siguen en marcha para ubicar e intervenir a los autores del ataque.

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