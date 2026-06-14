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La muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi generó una profunda conmoción entre sus seguidores, amigos y personas cercanas. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Juli Savioli, su expareja, quien utilizó sus redes sociales para expresar su desconcierto tras enterarse de la noticia a través de los numerosos mensajes que comenzó a recibir de manera inesperada.

La joven youtuber compartió una publicación en la que dejó en evidencia el impacto que le provocó conocer la tragedia registrada el 14 de junio en Río de Janeiro. "Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Si está confirmado?", escribió en sus historias de Instagram.

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Exnovia de Gaspi se pronuncia tras la muerte del influencer. Foto: Instagram

El mensaje de Juli Savioli tras enterarse de la muerte de Gaspi

La reacción de Juli Savioli se viralizó en redes sociales debido al vínculo sentimental que mantuvo con Gaspi entre 2022 y 2023. La influencer mostró su desconcierto al conocer la noticia y recurrió a sus seguidores para confirmar si el accidente era real. La fotografía que acompañó su mensaje también llamó la atención, ya que se le veía visiblemente afectada, lo que reflejaba el duro golpe que le causó la tragedia.

La actriz y creadora de contenido argentina se convirtió en una de las primeras personas cercanas al influencer en pronunciarse públicamente sobre el accidente en Brasil en el que también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree.

¿Quién era Juli Savioli, la expareja de Gaspi?

A sus 23 años, Juli Savioli se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares de Argentina. Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram le permitió construir una importante comunidad de seguidores gracias a sus videos de humor, baile y entretenimiento.

Además de su faceta como influencer, también ha desarrollado una carrera artística como actriz, cantante, modelo, doblajista y deportista. Entre sus proyectos musicales destaca el lanzamiento de su EP titulado 'Perfección', con el que amplió su presencia dentro del mundo del espectáculo digital.

Tras su separación de Gaspi, la joven habló en distintas ocasiones sobre el efecto emocional que tuvo aquella relación en su vida personal. En la actualidad, mantiene una relación sentimental con el creador de contenido Alejo Cruzado Antonelli, conocido como Alex 'Pelao', mientras continúa desarrollando su carrera en redes sociales.