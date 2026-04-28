El incidente generó congestión en el lugar, debido a que el camión estuvo varado a un lado de la vía. | Composición LR

El incidente generó congestión en el lugar, debido a que el camión estuvo varado a un lado de la vía. | Composición LR

Un conductor, identificado como José Alejandro Zegarra Palomino (32), se salvó de morir luego de que el vehículo de carga que manejaba sufriera un despiste en el kilómetro 292 de la carretera que une Leymebamba con Chachapoyas, a las 11.29 p. m. del lunes 27 de marzo.

Las autoridades precisaron que la unidad, de placa BSP-746, se salió de la vía por causas que aún son materia de investigación. Por su parte, el conductor no sufrió lesiones tras el incidente, según el reporte policial.

TE RECOMENDAMOS ¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

Diligencias tras el incidente

Al lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes realizaron las diligencias correspondientes y verificaron el estado del conductor, que se encuentra estable. En tanto, el camión de carga quedó varado a un lado de la carretera, lo que generó dificultades en el tránsito de la zona.

Posteriormente, se coordinó el apoyo de una grúa para retirarlo y restablecer la circulación vehicular. Según las primeras pesquisas, el hecho se habría producido por un despiste sin intervención de terceros.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.