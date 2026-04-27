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Aparatoso accidente en av. Javier Prado deja dos heridos: camioneta terminó empotrada contra caseta policial

Imprudencia de motociclistas habría provocado el choque. El conductor del vehículo resultó ileso e indicó que desvió su curso para evitar una tragedia.

Camioneta esquivó a motocicleta eléctrica que no habría respetado la luz roja
Camioneta esquivó a motocicleta eléctrica que no habría respetado la luz roja | Foto: composición LR/ Latina Noticias
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Un fuerte accidente de tránsito se registró la madrugada del lunes 27 de abril en el distrito de San Isidro. El siniestro ocurrió cuando una camioneta, tras intentar esquivar una moto eléctrica, terminó empotrada contra una caseta de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars.

El impacto dejó heridos a los dos jóvenes que iban a bordo de la unidad menor, quienes fueron trasladados de emergencia a la Clínica Javier Prado. Producto del choque, la parte delantera del vehículo quedó destruida, al igual que la estructura metálica del módulo policial, que sufrió daños de consideración.

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Motocicleta habría ignorado la luz roja

Según detalló el conductor del vehículo, quien resultó ileso, la unidad en la que viajaban los heridos habría pasado la luz roja. El chofer aseguró que, al tener el semáforo a su favor y para evitar un desenlace fatal, realizó una maniobra evasiva que provocó que terminara empotrado contra la estructura.

“Se ha cruzado un motorizado. Yo estaba en verde y se cruzó en rojo la moto. Intenté desviar para no chocarlo en contra y me he empotrado. Tengo la mano hinchada pero estoy un poco preocupado, igual. Habían dos (en el otro vehículo) que estaban interactuando, conversando y se pasaron la luz roja. La moto quedó netamente intacta”, explicó en una entrevista para Latina.

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Las autoridades ya realizan las diligencias respectivas para determinar la responsabilidad del siniestro. Asimismo, la motocicleta fue trasladada a la comisaría de San Isidro para los peritajes de ley.

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