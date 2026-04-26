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Anulan su brevete y multan con S/11.000 a chofer de combi que provocó fatal accidente en Jicamarca

Tras el siniestro que dejó un fallecido y múltiples heridos, la ATU también efectuó el internamiento del vehículo en uno de sus depósitos mientras el caso se resuelve en la vía judicial.

Accidente en Jicamarca se registró el 21 de abril.
Accidente en Jicamarca se registró el 21 de abril. | Composición LR / ATU / TV Perú
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Una ejemplar sanción recibió el conductor de la combi que protagonizó un fatal accidente de tránsito el 21 de abril en Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ordenó la cancelación de su brevete y dispuso que sea inhabilitado de manera permanente para que no pueda obtener un nuevo permiso tras el siniestro que dejó un fallecido y 21 heridos.

El organismo también le impuso una multa de S/11.000 (dos UIT) al chofer y de S/22.000 (cuatro UIT) al propietario de la unidad. Además, anunció que internó el vehículo de placa D8D-142 en uno de sus depósitos, luego de que la comisaría de Jicamarca se lo entregara por disposición de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este.

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Sanción ejemplar por trágico incidente

De acuerdo con la ATU, estas medidas se ejecutaron como parte de las coordinaciones entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, en estricto cumplimiento de su competencia, orientadas a garantizar la seguridad en el transporte urbano y las sanciones que las unidades reciben ante esta clase de siniestros.

Además, aclararon que el internamiento de la unidad se produjo luego de que concluyeran las pericias preliminares de las autoridades. El vehículo permanecerá en custodia de la ATU hasta que el caso se resuelva en la vía judicial a fin de que no vuelva a circular, según precisó Luis Rivera, subdirector de fiscalización de la entidad.

Casos vigentes en investigación

El organismo de transporte informó que mantiene bajo su custodia a otros 10 vehículos involucrados en accidentes ocurridos en lo que va del 2026, los que provocaron la muerte de tres personas y dejaron 45 heridos.

Según indicaron, las investigaciones han establecido que cuatro incidentes corresponden a choques por alcance, dos por atropello, dos por despiste y dos más por volcadura. En cuanto a las posibles causas, cuatro casos habrían sido por velocidad, tres por falla mecánica y otras tres por descuido del conductor.

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