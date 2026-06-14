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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella realizan sus últimos actos de campaña antes del balotaje en Colombia

Colombia vive las últimas horas de campaña antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Cepeda busca movilizar al electorado progresista, mientras de la Espriella llega al cierre con ventaja en los sondeos.

Colombia se prepara para el balotaje del 21 de junio, donde los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella hacen esfuerzos finales por consolidar apoyo
Colombia se prepara para el balotaje del 21 de junio, donde los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella hacen esfuerzos finales por consolidar apoyo | composición LR/AFP
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Colombia afronta la etapa decisiva de las elecciones presidenciales con los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella concentrados en sus últimos actos públicos antes del balotaje del 21 de junio. La disputa por la Casa de Nariño se desarrolla en un contexto de polarización política, encuestas favorables al aspirante de derecha y una creciente preocupación por la violencia que afecta al país.

El senador del Pacto Histórico encabezó un multitudinario acto en Bogotá, mientras que su rival, líder del movimiento Defensores de la Patria, reservó su cierre para la ciudad de Buga. Ambos intentan consolidar apoyos en una campaña marcada por acusaciones cruzadas.

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Cepeda apuesta por movilizar el voto progresista

Durante su intervención en las afueras de la plaza cultural La Santamaría, Iván Cepeda aseguró que espera continuar las transformaciones impulsadas en la administración de Gustavo Petro. “Ganada la Presidencia, ganado el Gobierno, vamos a seguir construyendo las grandes transformaciones históricas que requiere Colombia”, afirmó ante sus seguidores.

El candidato también insistió en la necesidad de gobernar junto a organizaciones sociales y sectores populares. En el evento participaron representantes de distintas corrientes políticas y estuvo acompañado por la dirigente indígena Aída Quilcué, su compañera de fórmula vicepresidencial.

De la Espriella llega al cierre como favorito

Abelardo de la Espriella encara la recta final con ventaja en la mayoría de los estudios de opinión. El abogado obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Cepeda alcanzó el 40,90%.

El aspirante conservador ha construido su campaña alrededor de propuestas de seguridad y orden público. Además, recibió el apoyo de gran sector de los partidos tradicionales de derecha y el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó no hace mucho que trabajaría estrechamente con él en caso de llegar al poder.

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Las últimas encuestas de las elecciones presidenciales en Colombia

Los sondeos publicados antes del cierre legal de difusión muestran una ventaja consistente hacia De la Espriella. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica encargada por El Tiempo le otorga el 52,6% de intención de voto frente al 45% de Cepeda.

Por su parte, Atlas Intel, de Semana, registra un respaldo del 50,9% a favor del candidato de derecha y del 43,1% al senador. El Centro Nacional de Consultoría para CAMBIO también sitúa al abogado al frente con 48,6%, mientras que su contendiente alcanza el 44,7%. El voto en blanco aparece con un 6,7%.

La violencia condiciona la campaña

La contienda ocurre en uno de los momentos más complejos para la seguridad nacional durante la última década. Colombia enfrenta atentados, masacres y acciones armadas en distintas regiones, situación que ha marcado el debate político en los últimos meses.

La tensión aumentó tras el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe en plena campaña. Cepeda reconoció dificultades en la política de diálogos impulsada por el Gobierno, aunque reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones negociadas. “Vamos a jugárnosla por la vida, por la paz”, manifestó ante sus simpatizantes.

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