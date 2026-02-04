Digemid alerta sobre falsificación de Kitadol Migraña e incauta lotes: conoce cómo identificarlo

Digemid emitió una alerta sanitaria por el Kitadol Migraña e incautó diversos lotes. | Difusión | Composición LR

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió la Alerta N.° 012-2026 tras confirmar la incautación de producto farmacéutico falsificado de Kitadol Migraña. Esto, como resultado de acciones de control y vigilancia sanitaria realizadas en la región Ayacucho. El medicamento adulterado habría sido almacenado y comercializado en diversos establecimientos, representando un riesgo para la salud de la población.

Según el comunicado oficial, el producto amañado corresponde al fármaco mencionado y especifica que contiene paracetamol 500 mg más cafeína 65 mg, en presentación de caja con 40 sobres que contienen dos tabletas recubiertas, con los lotes 20200343 y 20200353, y fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y febrero de 2028, tanto en envase mediato como inmediato.

Las confiscaciones se realizaron en boticas y farmacias ubicadas en los distritos y provincias de Huanta, Huamanga y La Mar, durante intervenciones efectuadas por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

¿Cómo reconocer un Kitadol Migraña falsificado?

Las imágenes difundidas como parte de la alerta permiten identificar diferencias claras entre el producto original y el incautado. Entre las principales observaciones figuran variaciones en el diseño y color del empaque, menor definición gráfica, errores ortográficos, ausencia de marcas de agua, diferencias en el rotulado del envase inmediato y mediato, así como discrepancias en el tamaño, espesor y acabado de las tabletas, que en algunos casos no presentan el grabado “KITADOL” o muestran bordes irregulares.

Digemid advirtió que el titular del registro sanitario, Laboratorio Teva Perú S.A., ha confirmado que los lotes incautados no corresponden a los productos que comercializa, ni tampoco a los distribuidos por la droguería Laboratorios Siegfried S.A.C., lo que ratifica su condición de medicamento falsificado.

Las identificaciones de Digemid ante las falsificaciones del Kitadol Migraña. Foto: Digemid

Ante este escenario, la autoridad sanitaria recomendó a la población verificar cuidadosamente el número de lote antes de adquirir medicamentos, abstenerse de comprar productos con indicios de alteración o falsificación y evitar el consumo de fármacos que se comercialicen sin Registro Sanitario.

