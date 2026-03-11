Vehículos híbridos auto-recargables: una alternativa ahorradora y sostenible

Según el Índice de Congestión Vehicular 2025 de TomTom, las ciudades principales del Perú figuran entre las ciudades con mayor congestionamiento de la región. En ese contexto, los vehículos híbridos auto-recargables han dejado de ser una novedad para convertirse en la alternativa más viable para el conductor urbano peruano.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) confirmaron que al cierre de 2025 se inscribieron más de 10.000 vehículos electrificados en el país, un 54% más que en 2024 y la cifra más alta de la historia del sector. La mayor parte de ese crecimiento corresponde a modelos híbridos auto-recargables.

A diferencia de un vehículo a combustión, el híbrido auto-recargable combina un motor de combustión con uno eléctrico y recarga su batería de manera autónoma al frenar o desacelerar. Su ventaja se hace evidente precisamente en el escenario que más frustra al conductor: arranques y paradas frecuentes, semáforos y colas interminables.

"En el tráfico urbano, donde las paradas son constantes, el sistema híbrido auto-recargable trabaja a su favor: recupera energía cada vez que el conductor frena. Eso se traduce en menos visitas al grifo. Al cierre del 2025, financiamos la compra de más de 1,300 vehículos Toyota híbridos, lo que representó un crecimiento del 40% respecto del 2024", explicó Jose Pallardel, vicepresidente comercial de MAF Perú.

¿Por qué el híbrido auto-recargable encaja en Lima?

Diseñado para el tráfico intenso. Su eficiencia aumenta —no disminuye— en rutas urbanas con paradas frecuentes y velocidades bajas.

Ahorro real en combustible. El motor eléctrico toma el control en los tramos de menor velocidad, reduciendo así el consumo de gasolina.

Menor huella de carbono. Menos uso de combustible significa menos emisiones. Una ventaja ambiental concreta en una ciudad que lo necesita.

Sin dependencia de puntos de carga. La batería se recarga sola mientras el auto circula. El conductor no cambia ninguno de sus hábitos.

